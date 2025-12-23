Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

ZA Bank用戶全年獲800萬回贈 外賣、旅遊及出行成三大消費 1人創951次外賣記錄

ZA Bank公布《2025年用戶行為數據報告》顯示，用戶透過該行App內不同理財工具，全年合共獲得超過800萬的額外利息與股票回贈。其中，透過「步步生息」儲蓄功能（走路達標即可賺取額外利息），用戶於全年行走超過600億步，共獲得超過500萬的額外利息；而StockBack x ZA Card所帶來的股票回贈總額亦突破300萬，反映數字銀行為用戶帶來嶄新而實際的消費理財體驗。

資訊科技及消費等成熱門投資板塊

投資行為方面，熱門投資板塊為資訊科技、消費、醫療保健及指數基金。消費模式方面，ZA Card交易數據指出，用戶最常見三大開支類別為外賣、旅遊相關消費及搭乘Uber等的出行服務。當中一名用戶更創下全年951次外賣交易記錄，平均每日近3單；亦有用戶在同一天內完成多達9次外賣交易，創下單日最高紀錄。

喜愛UNIQLO及POP MART等品牌

至於用戶最喜愛品牌，包括UNIQLO、POP MART、Netflix、麥當勞、Starbucks及萬寧，這些品牌及消費模式的共通特質是「高頻次、即時滿足及熟悉可靠」，背後所呈現的或是一種與生活節奏同步的資源調配邏輯。

ZA Bank今年更首度推出個人化「年度回顧」功能，讓用戶可透過ZA Bank App查閱自己一整年的日常數據，用第一身視角重溫過去的生活點滴。
 

