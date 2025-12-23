金價再創新高 突破4480美元 分析料明年上望5000元

金價再創歷史新高，現貨金價突破4480美元水平，每盎司高見4486美元，單計本月已累升逾6%。綜合分析預測，金價有望升上5,000美元，並於4,000美元樓上有支持。

受惠地緣政治局勢緊張

獨立外匯商品分析師盧楚仁認為，受到地美國與伊朗和委內瑞拉之間的地緣政治局勢緊張影響，市場借勢炒高金價，料稍後回吐後於明年首季有機會衝上5,000元，因首季聯儲局或再減息，美元將保持弱勢，若金價能突破5,000元，將再挑戰5,400、5,500元。

憧憬美國明年減息增加

芝商所客席講師譚家康則認為，金價升是因為美國上月通脹回落至2.7%，令市場憧憬美國明年減息次數將由原來1次增至2次，利淡美元，故料明年初金價將升上4500元，然後見頂回落，但仍將高於4,000元水平。

美日法三地財政受質疑

此外，恒生（011）首席市場策略員溫灼培稱，美國聯儲局貨幣政策轉向；日本加息後，日本10年國債息率攀升，顯示市場對當地財政狀況的擔憂正在加劇；同時法國的財政預算再遭國會否決，也令人對其財政狀況感不安，在三地財政狀況同受質疑下，資金遂流向黃金，這才是金價飆升的原因。他料金價將上望5,000元，並於4,200元有支持。

