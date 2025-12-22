Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏利夥浸信會醫院推「門診及日間癌症治療免找數服務」

更新時間：14:17 2025-12-22 HKT
發佈時間：14:17 2025-12-22 HKT

宏利香港今日（22日）宣佈，進一步深化與香港浸信會醫院的合作夥伴關係，推出門診及日間癌症治療免找數服務，適用於香港浸信會醫院及其轄下之浸信會東九龍醫療中心。

宏利表示，因應患者對便捷治療選項日益增長的需求，上述服務讓合資格客戶在接受癌症日間治療時無需預先支付費用，不僅簡化索償流程，亦減輕他們在關鍵時刻的財務壓力。

此外，這項合作為合資格客戶引入香港浸信會醫院轄下醫療中心的一系列增值服務，包括疫苗接種與健康檢查等項目，為客戶提供便捷的疾病預防服務，並鼓勵其積極參與健康管理；同時，新安排進一步深化了宏利與香港浸信會醫院的合作，讓客戶除了獲得由腫瘤科專科醫生提供的第二診療意見外，亦可受惠於更多貼心服務。

