投資者再次加入銅學會｜藍血工廠

沒有電纜，再偉大的算法也是孤魂野鬼。而電纜的靈魂，是銅。銅價最近在倫敦金屬交易所創下歷史新高，一度衝破每磅 5.3 美元的大關。這不僅是通脹的幽靈，更是所謂「金屬超級週期」（Commodity Super Cycle）的號角。老牌美資巨頭自由港（Freeport-McMoRan，代號 FCX）本該是坐在主家席的貴賓，最近卻因為印尼格拉斯伯格（Grasberg）礦區的一場泥石流，弄得灰頭土臉。

但投資的藝術，往往在於要在眾人皆醉時獨醒，在泥濘中看見黃金。

FCX 最近的股價跑輸標普 500，理由很充分：印尼的格拉斯伯格礦區——這家公司的皇冠明珠——因為天災不得不暫時停產。市場最怕不確定性（Uncertainty），於是紛紛拋售。

FCX有「藍血」企業韌性

但如果你看看 FCX 第三季度的財報，會發現一種屬於「藍血」企業的韌性。儘管銅產量跌了 13%，黃金產量更是大跌 37%，這家公司的每股收益（EPS）竟然還有 0.50 美元，高於市場預期的 0.41。這就好比一個英國紳士，即便在大雨中摔了一跤，站起來時禮帽依然戴得端正，且口袋裡的銀幣一分沒少。

秘密在於銅價的飆升和驚人的成本控制。即便產量受損，FCX 的單位淨現金成本仍死死壓在每磅 1.40 美元左右。這種在逆境中保持高毛利（約 39%）和穩定現金流（單季 17 億美元）的能力，證明了其商業模式的內在強度（Intrinsic Strength）。

當然，紳士也需要時間療傷。FCX 的管理層很誠實——或者說，很有策略地進行了一次「預期管理」（Expectations Management）。他們明確告訴你：2025 年和 2026 年是苦日子。

最新的指引顯示，印尼子公司（PTFI）要到 2026 年下半年才能恢復穩定生產。這意味著 2026 年的銅金產量將比原先預測暴跌四成以上。這是一劑苦口良藥。市場聽完，預期降至冰點。

華爾街短視助長線投資入場

但這可能卻是機會所在。華爾街的短視，往往為長線投資者留出入場券。FCX 描繪了一幅 2027 年至 2029 年的宏偉藍圖：屆時，年均產量將恢復至 16 億磅銅和 130 萬盎司黃金。這是一次徹底的「運營重置」（Operational Reset）。現在的陣痛，是為了兩年後的爆發。

現在看 FCX，遠期市盈率（P/E）高達 30 倍，看起來貴得離譜。但這是一個數學陷阱。P/E 之所以高，是因為分母（2026 年的預期盈利）被人為地因停產而壓低了。但識睇當然是看企業價值倍數（EV/EBITDA）。FCX 的這一指標目前在 8 至 10 倍之間，甚至低於行業中位數。

市場開始為2027年復甦定價

市場已經在潛意識裡「透視」了 2026 年的低谷，開始為 2027 年的復甦定價。一旦產量恢復，EPS 回歸 2.50 美元的正常水平，現在的股價回頭看就是地板價。

當然，風險總是存在的。銅價若跌回 4.00 美元以下，利潤空間就會被擠壓；印尼的地質結構和地緣政治也充滿變數。但這就是週期性行業的遊戲規則。但在全球電氣化轉型的大潮下，銅的需求只會增不會減。如果你相信未來的世界需要電，那麼在泥石流掩埋的表象下，FCX 依然是一座值得守候的金礦。

藍血工廠