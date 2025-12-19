HIBOR全線跌 一個月拆息連跌2日報3.168厘
更新時間：11:55 2025-12-19 HKT
港元拆息全線下跌。根據香港銀行公會12月19日公布的數據，與樓按相關的一個月香港銀行同業拆息（HIBOR）連跌2日，跌1.57點子至3.16798厘。
隔夜息跌0.5點子至2.54833厘；1星期拆息跌7.11點子至2.82464厘；2星期拆息跌25.19點子至3.41179厘。
2個月拆息跌1.47點子至3.09024厘；3個月拆息跌1.68點子至3.0881厘；半年期拆息跌4.52點子至3.0597厘；1年期拆息跌3.39點子至3.0931厘。
