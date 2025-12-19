Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

減息預期升溫 金價曾觸4336美元迫近歷史高位

更新時間：10:52 2025-12-19 HKT
發佈時間：10:52 2025-12-19 HKT

美國11月通脹意外地放緩，加強市場對美國減息的預期，金價一度迫近歷史高位。現貨金價曾升至每盎司4,336美元，距今年10月高位的4,381.52美元相差約1%。現貨銀則見65.6185美元，迫近日前創下的66.8932美元歷史高位。

現貨金最新報4,316.89美元，現貨銀報64.9403美元。

1月減息機會率升至27.7%

據周四公佈的經濟數據，美國11月CPI按年升2.7%，為2021年初以來最慢增速，並低過預期的升3.1%。數據公佈後，利率期貨顯示聯儲局1月減息的機會率從24.4%上升至27.7%。

除了減息預期升溫，利好貴金屬表現。地緣政治緊張局勢也增強了黃金的避險吸引力，本周委內瑞拉緊張局勢升級亦支撐金價。美國總統特朗普下令封鎖所有受制裁的油輪。

貴金屬今年經歷了熾熱的漲勢，黃金和白銀都有望創下自1979年以來最佳的年度表現。白銀價格已翻了一倍多，黃金上漲了約64%。

高盛報告指，美國減息導致ETF投資者「開始與央行競爭有限的黃金」，預計相同的兩個驅動因素——結構性較高的央行需求和聯儲局減息周期性支持——將進一步推高金價。


 

