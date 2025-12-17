港元拆息｜1個月HIBOR連升2日 報3.25厘 創6周高
更新時間：11:31 2025-12-17 HKT
發佈時間：11:31 2025-12-17 HKT
發佈時間：11:31 2025-12-17 HKT
香港銀行同業拆息（HIBOR）全線上升。根據香港銀行公會12月17日公布的數據，與樓按相關的1個月HIBOR連升2日，報3.25381厘，是11月4日（3.315厘）後最高，較上一個交易日升12.63點子。
隔夜HIBOR升50.18點子至2.49607厘；1星期HIBOR升44.38點子至2.80857厘；2星期HIBOR升44.47點子至3.08441厘。
中長線利率方面，2個月HIBOR升2.44點子至3.11399厘；3個月HIBOR升3.70點子至3.12655厘；6個月HIBOR升1.47點子至3.12607厘；12個月HIBOR升1.26點子至3.12655厘。
相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！
最Hit
51歲前港姐嫁入豪門26年 現身《流行都市》自爆曾患抑鬱 想做一事被老公斥嘥錢？
2025-12-16 09:00 HKT
中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班
2025-12-15 20:00 HKT