港元拆息｜1個月HIBOR連升2日 報3.25厘 創6周高

投資理財
更新時間：11:31 2025-12-17 HKT
發佈時間：11:31 2025-12-17 HKT

香港銀行同業拆息（HIBOR）全線上升。根據香港銀行公會12月17日公布的數據，與樓按相關的1個月HIBOR連升2日，報3.25381厘，是11月4日（3.315厘）後最高，較上一個交易日升12.63點子。

隔夜HIBOR升50.18點子至2.49607厘；1星期HIBOR升44.38點子至2.80857厘；2星期HIBOR升44.47點子至3.08441厘。

中長線利率方面，2個月HIBOR升2.44點子至3.11399厘；3個月HIBOR升3.70點子至3.12655厘；6個月HIBOR升1.47點子至3.12607厘；12個月HIBOR升1.26點子至3.12655厘。

相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！

