港元拆息｜HIBOR全線向上 1個月拆息回升至3.12厘

香港銀行同業拆息（HIBOR）全線向上。根據香港銀行公會於12月16日公布的數據，與樓按相關的1個月HIBOR扭轉跌勢，回升15.20點子至3.12756厘。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜HIBOR升26.42點子至1.99429厘；1星期HIBOR升33.73點子至2.36476厘；2星期HIBOR亦升32.93點子至2.63970厘。

中長期利率

中長線利率方面，2個月HIBOR升10.35點子至3.08958厘；3個月HIBOR升10.14點子至3.08958厘。半年期HIBOR升3.23點子至3.11137厘；1年期HIBOR微升1.40點子至3.11399厘。

