積金易明年4月前全面上馬 料收費降至0.3%以下 原定10年節省500億 積金局︰5年可實現

積金易平台eMPF｜積金局致力推動強積金減費，該局主席劉麥嘉軒表示，強積金計劃加入積金易的上台工作將於明年3、4月完成。隨著積金易全面上馬，很有信心於2026至2027財年強積金的行政費將由現時37點子降至30點子以下，並於2028至2029年進一步降到低至20點子，料屆時累計節省可多達500億元，即降費所需時間較原先預計10年大縮一半至5年，所慳金額亦高於原先估計的300億至400億元。

11個強積金受託人已加入平台

積金局局由去年6月開始安排12個強積金受託人的強積金計劃加入積金易平台。劉麥嘉軒稱，至今已經有11個強積金受託人成功加入平台，涵蓋23萬個僱主及740萬個計劃成員的帳戶。現剩下滙豐旗下4個強積金計劃，將分別於本月30日及下月29日分批上台。至於專為建築業和飲食業而設的行業計劃，已計劃安排在明年3月和4月加入平台，屆時將完成所有上台工作。

她指出，隨著大型強積金計劃加入積金易平台後，平台處理的行政指示越來越多，現時處理有關宗數已超過300萬宗，其中有三分二的行政指示是以電子方式提交，包括供款指示、轉移強積金、提取強積金及更改投資組合。這趨勢對積金易的減費起了非常重要的作用。

有信心進一步減行政費

就減費方面，她說，自強積金計劃加入積金易平台後，強積金基金的行政費已降至37點子，減幅最多可達六成，減費覆蓋九成計劃成員帳戶，並佔整體強積金資產85%。她揚言，好有信心行政費在2026至2027財年再減逾20%至低於30點子，並指假設明年度的行政費減至29點子，預計有九成強積金基金須下調行政費，即在目前378個基金之中，將有327個要減費，佔了接近全部强積金資產。

劉麥嘉軒揚言，好有信心行政費在2026至2027財年再減逾20%至低於30點子。

積金局原先估計在積金易平台運作10年內，行政費將降到20至25點子，屆時可節省合共300至400億元。她最新表示，現時不用10年時間，只需5年就可將行政費降至20至25點子，可省回金額將達500億元。她續說，當行政費降至20點子時，即較未推積金易時的58點子大減38點子，淨投資回報亦會相應提高，經過40年供款及投資滾存，即退休時所累積的強積金將額外增加10%。

她認為，隨著數碼使用率和營運效率提升，強積金還有減費空間，一方面是經積金易減行政費，另方面要求受託人落實其他收費的5年減費計劃。而受託人早前已向積金局提交5年減費計劃，局方將持續與業界就此溝通，盡快推動減費。

今年強積金平均正回報達16%

今年9月強積金總資產突破1.5萬億元，較5年前增長50%。劉麥嘉軒表示，截至12月8日，今年強積金整體平均正回報為16%，而6個強積金基金類別全都錄得正回報，當中表現最好為股票基金，平均淨回報達25%，其次為混合資產基金，淨回報有16.3%。若以自強積金制度實施以來計算，上述兩類基金的平均年化淨回報分別為5%及4.5%，表現也是優於其他類型基金。

她指出，俗稱「懶人基金」的預設投資策略（DIS）旗下核心累積基金，年初至今的平均淨回報為13.6%， 而自DIS在2017年面世至今的年率化正回報則為6.9%。此外，強積金實施了25年，她指有17年獲得正回報，當中有6年的回報率在15%以上，歷年來的年率化淨回報4%，高於同期1.8%年率化通脹率。

隨着「積金易」平台的上台安排進入最後階段，市佔率最高的宏利已於本月初加入平台，另一較大規模的滙豐旗下各計劃亦分別將於12月30日及明年1月29日陸續加入。不過，使用新平台難免遇上問題，網上亦不時有用戶抱怨積金易好難用、甚至不識用，因此《星島頭條》參考了積金易平台官方指引及積金局說明，以整合出一些解決方法。

積金易eMPF｜如何註冊積金易？

當強積金計劃轉移至積金易平台後，有關行政工作將透過積金易平台執行，參與計劃的僱主及成員可即時透過平台管理強積金帳戶及提交有關指示；但要留意的是，其後成員必須透過積金易平台提交強積金的行政指示，而不可繼續向受託人提交指示。

用戶在積金易網站或積金易流動應用程式進行網上註冊，當中包括身份驗證、填寫個人資料及設置用戶名稱和密碼。

返回目錄