詐騙廣告獲利豐厚｜周顯

據傳媒引述Meta內部文件指出，Facbook母公司Meta去年約10%收入，即約160億美元，來自詐騙和違禁商品廣告，其中僅詐騙廣告就貢獻約70億美元（約544億港元）。這些被稱為「高風險」的廣告，當系統95%以上確定廣告為詐騙時才會禁止。對於可疑但未達95%門檻的廣告，Meta會收取更高廣告費作為「懲罰」，換言之，Facebook在這些詐騙廣告中獲得的利潤遠遠高於10%。

益了美國GDP收入

筆者當然也是詐騙廣告的受害者，不時有讀者問是不是我。不過，如果連政協副主席梁振英也是受害者，那麼我也算不上甚麼。

我相信，Facebook上的詐騙廣告主要對象，不會是美國人，否則它會被美國政府「冚檔」；現在反正騙了其他國家人民的錢，益了美國的GDP收入，關人鬼事。

筆者有一個朋友搞數據中心，生意很不錯，差點在香港上市。那為甚麼它上不了市呢？皆因其最賺錢、最唔講價的客戶，都是來自緬甸之類的電詐公司，咁梗係過唔到關啦！

周顯

