港元拆息｜1個月HIBOR連跌3日 見2.8厘
更新時間：11:38 2025-12-02 HKT
發佈時間：11:38 2025-12-02 HKT
港元拆息（HIBOR）全線下跌。根據香港銀行公會12月2日公布的數據，與樓按相關的1個月HIBOR連跌3日，報2.80232厘，較上一個交易日下跌13.26點子。
短期拆息全線向下
短期拆息方面，隔夜息跌0.46點子至1.18512厘；1星期拆息跌15.57點子至1.46798厘；2星期拆息亦跌15.06點子至1.72679厘。
中長線利率亦告下跌
中長線利率方面，2個月拆息跌9.16點子，報2.84881厘。3個月拆息跌7.50點子，報2.86607厘。半年期拆息跌9.81點子，報3.09357厘；1年期拆息跌9.97點子，報3.13577厘。
