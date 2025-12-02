Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港元拆息｜1個月HIBOR連跌3日 見2.8厘

投資理財
更新時間：11:38 2025-12-02 HKT
發佈時間：11:38 2025-12-02 HKT

港元拆息（HIBOR）全線下跌。根據香港銀行公會12月2日公布的數據，與樓按相關的1個月HIBOR連跌3日，報2.80232厘，較上一個交易日下跌13.26點子。

短期拆息全線向下

短期拆息方面，隔夜息跌0.46點子至1.18512厘；1星期拆息跌15.57點子至1.46798厘；2星期拆息亦跌15.06點子至1.72679厘。

中長線利率亦告下跌

中長線利率方面，2個月拆息跌9.16點子，報2.84881厘。3個月拆息跌7.50點子，報2.86607厘。半年期拆息跌9.81點子，報3.09357厘；1年期拆息跌9.97點子，報3.13577厘。

相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
中年好聲音4丨谷婭溦未夠班做評審？教選手咬字被網民質疑 猛料學歷曝光拍得住海兒
影視圈
21小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜增至151人死 DVIU續搜索餘下兩廈 政府成立由法官主持獨立委員會
突發
3小時前
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
連鎖快餐廳長者優惠！長者咭/樂悠咭晚市75折 全線分店堂食+外賣有平
飲食
2025-12-01 12:40 HKT
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
大埔宏福苑五級火｜外傭抱嬰狂奔23層走出鬼門關  受訪仍顫驚：好似地獄
突發
9小時前
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
01:31
大埔宏福苑五級火︱李家超：將成立獨立委員會審視問題 由法官主持 承諾報告全面公開
政情
3小時前
00:37
屯門安定邨單位起火情侶送院 女子身有刀傷不治 男友涉謀殺及縱火被捕
突發
3小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
4小時前
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
中年好聲音4｜袁帥獲讚「最五燈嘅五燈」 同TVB一線花旦好老友  為比賽激減167磅
影視圈
2025-11-30 23:00 HKT
大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告
大棋盤｜大埔世紀火災 消息：政府研設「檢討委員會」 兼重效率及獨立性 向特首交報告
政情
6小時前
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
大埔宏福苑五級火丨孖妹不幸於大火中離世 時裝設計師胞兄：非常沉重的打擊
影視圈
16小時前