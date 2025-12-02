Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

老謀深算策劃收購｜曾智華

投資理財
更新時間：10:58 2025-12-02 HKT
發佈時間：10:58 2025-12-02 HKT

每個人，時間有限，經驗有限，見識自然有限。故此，欲知世間事，除多讀書，多接觸傳媒外，亦可多結交各行各業高人。當大家建立關係後，很易一杯在手，即吸收到難以想像的知識。某日，與一位江湖高人H哥共聚，此君關係縱橫，認識超過8成香港老牌富豪，故此掌握大部分人犀利之處，佢哋簡直能人所不能。

「碌sir，上一代華人超級富豪，若非來自大家族的，多數是由外地來港，從低層做起，白手興家，最終做贏鬼佬財團。能夠如此，當然有過人的眼光、謀略與手段。」

有舖位唔租 搞到睇見唔開胃

H哥曾替某著名大地產商打工，有日，佢見到公司旗下一個靚舖有人求租，租金俾到高過市價，沾沾自喜向老闆報告，諗住必定有賞，點知……。「H仔，唔好租，幾多錢都唔租！唔止，你切勿裝修間吉舖，一於搞到佢溶溶爛爛，行過都唔開胃就最啱嘞。」

真係聞所未聞，咁都有？未夠！老闆繼續指示：「嗱，旁邊成列我哋嘅舖，記住，一滿約就唔續租，趕客，清空後也是，切勿裝修，也毋須執得乾乾淨淨，全部門面破破落落就最掂。」

H哥心諗，大老闆目光如炬，搵錢叻到飛起，如今有舖位唔租出去，倒錢落鹹水海，更要搞到吉舖睇見唔開胃，必定有後着，於是虛心求教。「嗱，H仔，我哋幾間舖位於旺角黃金地段，價值必將飛升（20年前），坐喺度唔郁佢都會越來越值錢。我哋座樓如此，左右的，也一樣如此。如今，我哋最大座，佔號碼最多，成半條街，所以，市值上升有最大着數。」

「咁即係點呢老闆？」

「H仔，你唔係唔知嘛？我正部署收購左右兩邊十間舖，對方業主唔減價，因收租和味。如今我來一招自殘，搞到條街破破落落，將吸客力大大減低，影響兩邊舖即時冇咁值錢。」

嘩，係咪犀利，先自斬雙臂攬炒，令兩邊業主冇晒癮，被逼接受「優惠」條件投降。他日合併成條街後，老闆立即大事投資重建，舖面價值與租值，必將升高兩倍，係咪老謀深算呢？

資深傳媒人 曾智華
 

