施永青料樓價6年升85% 只看「準唔準」相當膚淺 李聲揚：勸不要買樓者無理據

大埔的慘劇，全城傷痛。除了人命外，不少倖存者也痛失家園。有關保險賠償細節，坊間已有討論，筆者不再重複。由於涉及自住樓，於是也有部份KOL發表意見，有些借今次事件勸人「不要買樓」，著實有點奇怪。

慘劇影響未來樓市危言聳聽

筆者不想誅心論，也不想批評別人借機「抽水」。不過置業乃是影響幾十年的決定，不能被一時情緒影響。若說今次慘劇會影響未來數十年樓市，只怕是危言聳聽。慘劇肯定會令大家心情低落，但最後大家仍是要向前行。

近期香港樓市，氣氛改善不少。早前施永青高調全面唱好樓市，聲稱樓價6年會升85%云云。以他為名的基金，也斥資約5000萬入市買入二手單位。讀者問筆者「點睇」，筆者反問為何有此一問。

施永青當然是重量級人物，經驗及智慧不用懷疑。不過，他也只是個常人，並沒有水晶球，坊間也有人拿出他「看錯市」的往績。但這根本不重要，只去看一個人「準唔準」，相當膚淺。事實是施永青看錯市也好，他仍是相當富裕。5000萬云云，散紙而矣。若大家對樓市有看法，根本不應因為他忽然高調，而改變自己看法。

況且大家都知，施永青在行業有不少利益。我們不應因人廢言，但公眾人物高調發言，當然有其計算。同樣地，「目標價」當然講得越誇張越好。老實說，筆者相信樓價會升，但不太可能6年升85%。不過重點來了：若筆者講樓價會微升，根本無人理會。但施永青出來講升85%，就全城討論了。若最後成真，施永青就成為永遠的神。他看錯市呢？也沒有所謂。難道他會為此生氣嗎？

樓市向好有實際數據支持

再講一次，筆者不同意施永青，不等於認為樓價不會升。近期樓市的基本面，有不少改善。香港GDP和零售數字一直在轉好，但當然無人理會。但即使只看樓價和租金，也看到強勢。

根據差餉物業估價署數字，10月私宅樓價升0.4%，已連升五個月，累升3%，並創出16個月新高。今年的樓價已累升2%，但當然和高位仍有近30%距離。不過正面地看，樓價高位回落，也代表不少人可以負擔更好的物業。而樓價似乎真的已經見了底。

另一方面，樓價反彈，背後有租金實質支持。租金的表現，比樓價更強。租金指數已連升10個月，累升4%，並突破2019年的頂位。

租金回報高過港元定存

有傳媒提到，現在租金回報已經達到3.5%，比港元定期存款更高。同時間，美國已經減息多次。12月的聯儲局會議，原本仍有變數，但最新情況看來，還會再減息，甚至明年都會再減。在此情況下，租金回報會變得吸引。當然收租和做定期是兩回事，不能直接比較。不過既然租金一直在升，供樓負擔也下跌，樓價也已回穩。認為買樓絕不可取，不知理據何在。

Patreon作者 李聲揚