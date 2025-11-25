HIBOR一個月拆息連升4日 報2.81369厘
更新時間：11:27 2025-11-25 HKT
發佈時間：11:27 2025-11-25 HKT
發佈時間：11:27 2025-11-25 HKT
根據香港銀行公會於11月25日公布的數據，香港銀行同業拆息(HIBOR)除隔夜利率外全線向上。與樓按相關的1個月HIBOR連升4日，報2.81369厘，較上一個交易日升18.81點子。
短期拆息
短期拆息方面，隔夜HIBOR跌9.88點子至1.37107厘；1星期HIBOR升26.50點子至2.65798厘；2星期HIBOR則升16.26點子至2.63393厘。
中長線利率
中長線利率方面，2個月HIBOR升8.86點子至3.14238厘；3個月HIBOR升5.95點子至3.14310厘；6個月HIBOR升4.91點子至3.24595厘；12個月HIBOR亦升1.57點子至3.26018厘。
相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！
最Hit
張學友狀態響警號！近照樣貌嚇壞粉絲 64歲斷崖式衰老網民錯愕認不出來
2025-11-24 15:30 HKT
元朗去寶琳只需50分鐘？交通專頁教乘港鐵於1站轉巴士車程快4成 網民：用多幾多車錢？
2025-11-24 15:34 HKT