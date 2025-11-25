HIBOR一個月拆息連升4日 報2.81369厘

根據香港銀行公會於11月25日公布的數據，香港銀行同業拆息(HIBOR)除隔夜利率外全線向上。與樓按相關的1個月HIBOR連升4日，報2.81369厘，較上一個交易日升18.81點子。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜HIBOR跌9.88點子至1.37107厘；1星期HIBOR升26.50點子至2.65798厘；2星期HIBOR則升16.26點子至2.63393厘。

中長線利率

中長線利率方面，2個月HIBOR升8.86點子至3.14238厘；3個月HIBOR升5.95點子至3.14310厘；6個月HIBOR升4.91點子至3.24595厘；12個月HIBOR亦升1.57點子至3.26018厘。

