HIBOR一個月拆息連升4日 報2.81369厘

投資理財
更新時間：11:27 2025-11-25 HKT
發佈時間：11:27 2025-11-25 HKT

根據香港銀行公會於11月25日公布的數據，香港銀行同業拆息(HIBOR)除隔夜利率外全線向上。與樓按相關的1個月HIBOR連升4日，報2.81369厘，較上一個交易日升18.81點子。

短期拆息

短期拆息方面，隔夜HIBOR跌9.88點子至1.37107厘；1星期HIBOR升26.50點子至2.65798厘；2星期HIBOR則升16.26點子至2.63393厘。

中長線利率

中長線利率方面，2個月HIBOR升8.86點子至3.14238厘；3個月HIBOR升5.95點子至3.14310厘；6個月HIBOR升4.91點子至3.24595厘；12個月HIBOR亦升1.57點子至3.26018厘。

相關新聞：HIBOR是什麼？銀行同業拆息最新走勢+H按解釋 供樓必睇！

