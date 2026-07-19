定存攻略｜中東戰火未停 港元定存3厘成新常態 1年期最高3.2厘

【定期存款/定存/高息定存】中東局勢持續緊張，國際油價周五升4%至一個月高位，聯儲局加息壓力揮之不去，本港銀行港元定存息率亦持續高企，3厘息率已成為「新常態」。統計各銀行資料，至少有10間銀行提供3厘或以上港元定存選擇，其中華僑銀行12個月期定存達到3.2厘；此外，富邦銀行6、9及12個月期定存均有3.1厘。低門檻選擇方面，平安數字銀行及象象銀行繼續提供12個月期3.1厘定存，起存額分別為100元及1,000元。

定期存款利率比較｜哪間銀行定存利息高？

．華僑銀行12個月3.2厘

華僑銀行1個月及3個月港元定存分別為1.85厘及2.8厘，6、9及12個月定存，分別為3厘、3.1厘及3.2厘，適用於宏富理財客戶，起存額10萬元新資金；若為一般個人客戶，1個月及3個月港元定存分別為1.85厘及2.5厘，6、9及12個月定存為2.7厘、2.88厘及3厘，起存額50萬元新資金。

此外，若為宏富理財全新及升級客戶，3個月定存息率可享3.2厘，起存額需300萬或以上；若起存額為100至300萬元，息率則為3厘。

至於美元定存，3個月及6個月分別3.7厘及3.8厘，12個月則為4厘，起存額為等值10萬港元新資金，適用於宏富理財客戶。若為個人客戶，3個月及6個月分別3.6厘及3.7厘，12個月則為3.8厘，起存額同為等值10萬港元新資金。

一周高息定存

．星展銀行6個月最高3.2厘

星展銀行網上3個月期港元定存息率降至2.45厘，4個月及6個月2.5厘，12個月為2.4厘，起存額為5萬元或以上新資金，適用於星展豐盛理財及私人客戶，以及一般星展客戶。美元定存方面，該行網上3個月、4個月、6個月及12個月期均為3.45厘，起存額為6,000美元或以上新資金。

此外，該行合資格DBS Account或星展豐盛理財戶口客戶於7月31日前登記推廣優惠；並以合資格「新資金」開立50萬港元或65,000美元或以上的4或6個月網上定存；以及完成任何一項合資格產品交易，包括憑星展銀聯鑽石扣賬卡完成任何金額單筆零售簽賬交易，或成功轉賬100元或以上至其他銀行戶口持有人；可享港元定存3厘或3.2厘，以及美元定存4厘。

除了新資金優惠，特選星展豐盛理財戶口或DBS Account客戶成功登記，並透過分行或網上開立100萬港元或12.8萬美元或以上的4或6個月定存，可享總年利率港元定存3厘或3.2厘，以及美元定存3.8厘。

．富邦6、9及12個月均3.1厘

富邦銀行新資金定期存款優惠中，港元定存3個月2.95厘，6個月、9個月及12個月均為3.1厘，起存額50萬元新資金；美元定存3個月則為4.1厘，起存額12.8萬美元新資金。

至於不論新舊資金的優惠，該行港元1個月定存2.45厘、2個月2.55厘，3個月及4個月均為2.9厘，6個月及1年期則為3.05厘，起存額50萬元，需經Fubon+手機應用程式申請。至於美元定存1個月及2個月息率分別為3.75厘及3.9厘，3個月為4厘，4個月、6個月及12個月均為3.9厘，起存額為65,000美元或以上。

．平安數字銀行12個月3.1厘

平安數字銀行現有客戶的港元新資金定存優惠最高3.1厘，個人客戶存入100至1億元新資金，1個月2.5厘、3個月3厘、6個月2.9厘，12個月則為3.1厘，惟額度有限，額滿即止。美元定存方面，該行1、3、6及12個月息率分別為3.6厘、3.6厘、3.7厘及3.75厘。

此外，該行早前推出「Money Goal」現金獎賞。第一，全新客戶開立個人儲蓄存款賬戶，享有港元活期存款8厘、1個月港元定存8厘，以及額外200元現金迎新獎；第二，現有客戶分享專屬推薦碼，每推薦一人賺500元，每月獎賞上限15,000元（當月推薦最多者額外獲8,888元），被推薦人則可獲贈100元；第三，開立「晉昇儲蓄存款」，首30日內平均結餘達8,000港元或1,000美元或以上，可再賺100元現金獎。若在7月29日前完成上述三大任務，再額外送出200元大滿貫現金賞。

．象象銀行12個月3.1厘

象象銀行（EleBank）港元定存息率3個月下調至2.55厘，4個月2.7厘，6個月2.9厘，9個月及12個月則為3厘及3.1厘，起存額為1,000元。美元定存方面，該行3個月及4個月分別為3.55厘及3.6厘，6個月及9個月均為3.7厘，12個月則為3.8厘。

．南商6、9及12個月3.05厘

南洋商業銀行3、4及5個月期港元定存息率2.85厘，需為特選理財客戶，若為一般理財客戶，息率為2.8厘，起存額均為100萬元；其他客戶息率則為2.75厘，起存額10萬元。該行6、9及12個月期港元定存息率，最高均為3.05厘，需為特選理財客戶；一般理財客戶享3厘，其他客戶息率則為2.95厘。

若為美元定存的話，特選理財客戶3個月3.7厘，4及5個月3.75厘，1個月及2個月同為3.5厘，6個月、9個月及12個月則為3.85厘；若為一般客戶，息率則低0.1厘，起存額同為等值10萬港元。

另一方面，該行新客戶經個人網上銀行或手機銀行開立「新客戶專享定期存款」，港元定存1個月息率3.48厘，起存金額1萬元，累計存款本金金額最高15萬元。優惠期至9月30日。

此外，該行設有「多元配置，多元賞息」優惠，成功認購基金、股票掛鈎投資（ELI）、債券或投保人壽保險客戶，可以「最新合資格資金結餘」等值新資金，開立2個月或3個月港元定存，年利率分別為2.88厘及3.08厘；美元、澳元或英鎊更達3.8厘。每筆定存本金最少為等值10萬港元，並需留意「合資格資金結餘」定義是指推廣期內之基金、ELI或債券總認購金額。優惠期至9月30日。

．富融銀行6個月3厘

富融銀行現有客戶3個月港元定存息率2.7厘，6個月及12個月定存息率分別為3厘及2.9厘，起存額為1元。美元定存方面，該行3個月期息率為3.8厘，6及12個月息率分別為3.9厘及3.8厘。

此外，該行在「快閃星期一」活動推出年利率高達25厘的港元1個月定存優惠。該行新客戶於8月30日前用邀請碼「FLASH2026」開戶，並存入新資金，可於星期一搶25厘的1個月港元定存優惠，名額1,000份；每份額度為2萬元，每位客戶限搶一份。同時，該行亦提供7天6.88厘、18個月2.95厘優惠，名額分別有100份及2,500份，每份額度為1萬元及2萬元，每位客戶可搶1份及150份，適用於新客戶及現有客戶。

．大新銀行6個月加至3厘

大新銀行VIP客戶3個月及6個月港元定存息率為2.7厘及3厘，12個月期為2.1厘，起存額需20萬元或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期為2.6厘及2.9厘，12個月則為2厘，但起存額需100萬元；若起存額20萬元至100萬元以下，各存期均低0.1厘。

美元定存方面，VIP客戶3個月及6個月均為3.6厘，12個月3.3厘，起存額為等值港元100萬或以上；一般客戶方面，3個月及6個月期均為3.3厘，12個月為3厘，起存額需等值100萬港元。

．大眾銀行12個月3厘

大眾銀行港元定存3個月降至2.7厘，6個月亦為2.7厘，12個月期則維持3厘，起存額為50萬元，適用於新舊資金，並需以電子銀行辦理。若起存額為10萬至50萬元以下，3個月及6個月為2.65厘，12個月息率為2.95厘；起存額為1萬至10萬元以下的話，3個月、6個月及12個月則分別為2.6厘、2.6厘及2.9厘。

．匯立銀行12個月3厘

匯立銀行（WeLab Bank）港元定存3個月及6個月息率分別為2.8厘及2.91厘（或設最低及最高存款額），12個月為3厘；此外，該行提供18及24個月超長期定存，息率均為2.9厘，起存額為10元。美元定存方面，1個月為3.4厘，3、6及12個月分別為3.5厘、3.65厘及3.75厘，起存額10美元。

．信銀國際12個月2.95厘

中信銀行（國際）客戶經「inMotion動感銀行」開立港元定存，3個月期及6個月息率分別為2.8厘及2.85厘，12個月則為2.95厘，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，3個月及6個月期息率分別為3.6厘及3.8厘，12個月則為3.75厘，起存額為1,500美元新資金。

此外，該行早前宣佈全新客戶選用CITICfirst服務或開立一般儲蓄或往來存款戶口並符合指定條件，以新資金敍做港元6個月定存可享3.3厘，存款額需100萬至200萬；若存款額為50萬至100萬以下，息率為3.25厘；若存款額為10萬至50萬以下，則息率為3.2厘。推廣期至9月30日。

．工銀亞洲98天及188天2.95厘

工銀亞洲客戶以全新資金到分行開立港元定存，98天及188天最高2.95厘，存款額需300萬元或以上；若為工銀財富或理財金賬戶，98天及188天均為2.9厘，存款額需80萬元或以上；若為零售銀行個人客戶，存款額為5萬元以上，98天及188天均為2.85厘。

美元定存方面，該行工銀財富或理財金客戶98天或188天最高3.8厘，起存額10萬美元或以上；若為零售銀行個人客戶，起存額15,000美元或以上，息率為3.75厘。

此外，該行新客戶手機銀行「e開戶」定存3個月優惠達5.88厘，但存款額僅為1,000元至5萬元，推廣期至9月30日。至於該行全新工銀財富客戶，若以300萬元到分行開立3個月港元定存，最高息率3厘；若為全新理財金客戶，3個月最高2.95厘，起存額1萬以上。

．集友銀行6個月2.9厘

集友銀行3個月及4個月港元定存均為2.85厘，6個月為2.9厘，12個月則為2.6厘，起存額為100萬至5,000萬元新資金；若起存額為20萬至100萬元以下，3、4、6及12個月定存息率，分別為2.65厘、2.65厘、2.7厘及2.4厘，上述優惠只適用於分行。

美元定存方面，3、4、6及12個月定存息率分別為3.7厘、3.75厘、3.75厘及3.3厘，起存額為12.5萬至1,000萬美元新資金；若起存額為3萬至12.5萬美元，3、4、6及12個月定存息率，分別為3.55厘、3.55厘、3.55厘及2.9厘，同樣只適用於分行。

．Mox定存12個月2.9厘

Mox Bank港元定存3、6及12個月分別為2.55厘、2.6厘及2.9厘，起存額僅1元新資金。此外，該行又提供24個月港元定存，息率為3厘。

美元定存方面，該行1個月為3.2厘及3.3厘，3個月及6個月為3.8厘及3.45厘，12個月及24個月均為3.3厘。

．Livi Bank定存3個月2.8厘

Livi Bank港元定存息率3個月為2.8厘，4個月、6個月均為2.6厘，9個月及12個月均為2.7厘，起存額5萬元或以上；若起存額為500至5萬元以下，3個月及4個月分別為1.1及1.2厘，6個月及9個月1.3厘，12個月則為1.6厘。美元定存方面，3、6及12個月息率分別為3.9厘、3.4厘及3.3厘。

．渣打12個月定存2.8厘

渣打銀行港元定存3個月、6個月均為2.4厘，12個月則為2.8厘，起存額為1萬元新資金。至於該行美元定存3個月、6個月、12個月均為3.3厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

．建行亞洲3個月2.8厘

建行亞洲客戶以合資格新資金開立3個月定存，息率升至2.8厘，6及12個月為2.55厘，起存額需100萬元或以上；若起存額低於100萬元，3、6及12個月息率為2.7厘、2.45厘及2.45厘。美元定存方面，3個月、6個月及12個月最高分別為3.75厘、3.8厘及3.8厘，起存額需10萬美元或以上。

此外，該行全新「智選理財」客戶可享3個月5.88厘港元定存優惠，以本金5萬元計，到期後可獲741元利息。至於新客戶開立「貴賓理財」帳戶，以100萬至250萬元開立3個月港元定存，當中首15%資金年利率為7.88厘，其餘85%資金需以另一定期存款利率作計算，優惠期至9月30日。

．東亞3、6及12個月2.65厘

東亞銀行網上3個月、6個月及12個月港元定存息率均為2.65厘，起存額1萬元新資金，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；而至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口則為2.6厘。

美元定存方面，3個月、6個月及12個月均為3.6厘，適用於顯卓私人理財或顯卓理財客戶；若為至尊理財客戶、BEA GOAL或其他個人綜合戶口，3、6及12個月息率均為3.55厘。以上起存額需為1,000美元或以上。

．中銀香港3及6個月2.4厘

中銀香港3個月及6個月定存息率2.4厘，起存額1萬元，需透過網上理財或手機銀行開立，除了適用於私人財富、中銀理財客戶外，亦適用於智盈理財、自在理財及其他個人客戶。

美元定期存款方面，私人財富及中銀理財客戶可享3個月及6個月定存息率3.3厘；若為智盈理財、自在理財及其他個人客戶，息率低0.2厘，起存額為1,000美元。

．滙豐3個月定存2.4厘

滙豐3個月港元定存息率2.4厘，6個月2.2厘，適用於理財客戶、HSBC One及其他客戶，起存額為1萬元新資金。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月、6個月及12個月期均為3.3厘；HSBC One及其他客戶則劃一3.1厘，起存額為2,000美元或以上新資金。

「獎賞錢」定存優惠方面，透過HSBC HK App開立港元或美元新資金定存，即可賺取預先發放「獎賞錢」，最低存款金額10,000港元或2,000美元，等值年利率根據基本年利率及預先發放「獎賞錢」的價值合併計算得出，其中港元定存3個月2.395厘、6個月2.195厘。美元定存方面，滙豐理財客戶3個月3.3厘、6個月3.295厘；HSBC One及其他客戶則分別有3.1厘、3.095厘。

此外，滙豐繼續提供1個月港元定存最高10厘的優惠，起存額為10,000元，但需要加入「交易薈」，並每月至少需完成一項交易。若每月交易金額越多，經紀佣金將越少、10厘息定存上限亦會越高，其中每月交易金額要求由1元至4,000萬元不等，佣金由0.01%至0.25%，定存上限則由1萬元至最高400萬元。

．恒生3及6個月定存2.4厘

恒生銀行3個月及6個月港元定存息率為2.4，需透過網上理財開立，適用於優越私人理財、優越理財、優進理財或綜合戶口，起存額同為1萬元新資金。至於該行美元定期存款3個月及6個月期息率分別為3.3厘及3.4厘，起存額美元2,000或以上。

．螞蟻銀行12個月2.3厘

螞蟻銀行港元3個月定存1.6厘，6個月1.8厘，9個月及12個月則為2.2厘及2.3厘，起存額為1元新資金。美元定存方面，1、3、6、9及12個月息率一律為3厘。

以下為聯儲局2026年議息時間表：