海洋公園變身夢幻龍宮！全港小美人魚大賽載譽歸來 AI科技ｘ海洋保育親子活動

今年暑假，想不想為小朋友締造難忘美好回憶？一個集運動、藝術表演、科技與環保教育於一身的活動，即將登陸香港海洋公園！全港唯一的兒童美人魚主題活動——《小美人魚大賽2026》，將於8月9日載譽歸來，在海洋公園怡慶坊盛大舉行。屆時，園區將化身成夢幻海洋王國，讓孩子們一圓變身小美人魚的夢想，在巨型玻璃水缸中優雅暢泳，同時學習守護海洋的珍貴知識。

小學生化身優雅美人魚 畢生難忘的成長體驗

水中舞學校Mermaid Ocean Palace於2025年舉辦全港首個《小美人魚大賽》，活動大受歡迎，今年載譽歸來！

小朋友可於玻璃水缸中安全自信地展示曼妙泳姿。

今次活動由香港首家水中舞蹈學校Mermaid Ocean Palace (MOP) 主辦，有別於一般才藝比賽，旨在透過美人魚優雅的形象，向下一代傳遞愛護海洋的訊息。活動今年來到第二屆，規模比去年更為盛大，特設長達6米的專業表演玻璃水缸，以及1,200平方米的特大表演場地，氣氛十足。

參賽的小朋友（歡迎6至12歲、具備基本游泳能力）會先在8月8日（星期六）接受為期3小時的專業泳池訓練，翌日（8月9日）便能登上華麗舞台，在玻璃水缸中自信地展示曼妙泳姿，由大會專業攝影師拍下珍貴的水中倩影。這不僅是一場比賽，更是一個讓小朋友建立自信、學習新技能的獨特成長階梯。

五大活動亮點 未識游水一樣有得玩！

就算不諳水性，一家大小亦能投入其中！活動當日內容極之豐富，無論是想一展泳術，還是純粹感受氣氛，都一樣玩得開心：

共創人工魚礁： 參加者可以親手拼砌魚礁組件，為海洋生物建造安樂窩。這些組件於活動後將由專家團隊，正式投放到南丫島海域，成為本地海洋生態的一部分，別具意義。

海洋化石展覽： 由「世界小博物館」策劃，帶領孩子穿越時空，探索億萬年來的海洋生命演化歷程。

專業級表演： 除了小朋友的演出，更有專業美人魚表演者及傳統大溪地舞蹈家，帶來充滿異國風情的視覺盛宴。

AI生成海報： 運用最新AI科技，為每位參賽者生成獨一無二的個人化海報，留下充滿未來感的紀念。

國際認可： 活動獲法國校友會等多個本地及國際機構支持，參加者可獲頒多張官方證書，體現其文化與保育價值。

《小美人魚大賽2026》活動及購票詳情

活動現已於Klook平台公開發售，名額有限，報名從速。無論是想讓孩子挑戰自我，還是希望一家人共度一個有意義的週末，這個暑假的親子焦點活動，絕對不容錯過！

日期： 2026年8月9日（星期日）

時間： 上午11時至下午6時

地點： 香港海洋公園 怡慶坊

套票資訊： 參賽套票： HK$2,880（包括1天訓練、登上玻璃缸舞台表演及海洋公園一大一小門票） 小美人魚體驗套票： HK$1,380（不需會游泳，包括海洋公園一大一小門票） 海洋守護天使一日券： HK$990（不下水，包括海洋公園一大一小門票） （註：持海洋公園全年入場證可享折扣，詳情請參閱購票網站）

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圖片及資料來源：Mermaid Ocean Palace