周末好去處｜隱身鬧巿皮革工房 一針一線匠人時光

在這個追求極致速度的都市裏，手工製作已是一件奢侈品，銅鑼灣鬧巿卻有一家 LCM 皮革工作室，這裏是由梁志明（Ming Sir）與李卓敏（Mo）夫婦於十多年前攜手創辦的手工藝聖地。十多年來，他們用無限的創意與對皮革的熱愛，化作案頭上的一針一線，陪伴無數都市人打造出屬於自己的匠人時光。

手工皮革的魅力，往往始於一種對獨一無二的追求。LCM 皮革工作室的教學理念十分純粹，就是帶領學員一步一步踏入這個充滿質感的創作世界，無論是對皮革一無所知的初學者，還是希望進階學習的手作愛好者，Ming Sir 和 Mo 都會耐心地從最基礎的「選皮」開始教起。在這裏，你不再只是被動的消費者，而是擁有完全自主權的產品設計師。

2小時完成卡包

Ming Sir娓娓道來，「要做好一件皮具，必須先學會與皮革對話。」這是進入課堂後學到的第一課。皮革是活的材質，不同的動物皮延展性、密度、紋理各異，選擇皮革時，首要考慮的便是產品的實際用途，例如日常使用的包包和鞋子，建議首選牛皮，牛皮結構緊密、質地堅韌且極為耐磨。最迷人的是，牛皮會隨着使用者的摩擦、油脂分泌以及日照，留下美麗的痕跡，越用越有質感。

在課堂上，學員可以完全發揮自己的小宇宙。工作坊提供了極為豐富的皮革色彩與五金配件供學員自由配搭，學員從一整幅原始皮革開始，然後經過裁切、打孔、縫合，最終化為一件充滿手感溫度的作品，那種成就感是任何現成名牌都無法比擬的。

要多久才能完成一件小皮革？Mo說到要按產品的複雜程度，例如一個小卡包，需要約兩小時，一個手袋就需十個小時以上。至於製作是否很難？Mo則笑稱每一步驟都高度考驗着製作者的專注與耐心，縫製時要保持雙手張力均勻，從一端開始穿針，拉力適中。雙針縫合出來的線比機器縫線韌度更高，確保不會鬆脫。她提到曾有不少12、13歲的年輕人來學習製作皮革，亦有遊客來上堂，他們一堂已可完成一件小皮具。

承傳的可貴

不久前，發生了一件讓 Ming Sir 和Mo極感動的事。一位舊學員再度找上門來，Ming Sir 對他印象深刻，「因為大約十多年前，這位學員曾帶着他的朋友來到這裏，嘻嘻哈哈、學做一些皮革小物。時隔十多年，這學員的身影再次出現，然而這一次，他的身邊不再是當年的朋友，而是帶來了自己的小孩。」看着眼前蹦蹦跳跳的小孩，Ming Sir 才驚覺歲月流逝得如此悄無聲息，心頭更湧上一股難以言喻的微妙與感動。這間隱身於鬧市大廈之中的皮革工作坊，原來不僅僅是商業教學，更在一槌一釘、一針一線之間，默默完成了工藝的承傳。當年的年輕人已成家立室，而手工工藝那份專注、沉穩的精神，卻流轉到了下一代的手中。手作的溫度不會隨着時間冷卻，反而像皮革一樣，越經雕琢，越發顯露出歲月沉澱的美好香氣。

INFO

LCM 皮革工作室

地址︰ 銅鑼灣富明街2至6號寶明大廈4J

查詢︰www.facebook.com/LCMLeatherWorkshop