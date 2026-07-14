海洋公園水族館都有得露營？港媽驚嘆「咁正點解唔宣傳」 人均$600夜遊海洋奇觀

踏入暑假，不少家長都會帶同小孩參與本地特色體驗。有港媽於暑假期間，帶同家人前往海洋公園水族館「海洋奇觀」參與兩日一夜的露營活動，形容職員服務極佳且體驗難忘，驚嘆「咁正點解官方唔宣傳多啲！」引起網民關注。

於海洋公園水族館露營一晚？港媽驚嘆「咁正點解唔宣傳」

事緣有網民在社交平台 Threads 上分享個人經歷，指自己與女兒早前參與海洋公園一個夜間體驗活動，不但設有導賞團近距離接觸海洋生物，更可於海洋公園水族館內露營一晚，形容活動過程中「職員超好」，讓他們全家留下了極其美好的回憶，絕對可以得到「金色記憶球」、「絕對係good嫁！」同時亦不禁對園方的推廣策略感到疑惑：「海洋公園明明你有咁正嘅活動，點解你唔宣傳多啲吸引人課金！」

人均$600夜探海洋奇觀

根據官網資料，該項名為「快閃海洋夜」的夜間體驗活動，主打讓參加者在展館內設置的帳篷中留宿。活動對象為 3 歲或以上人士，活動費用為$1200/2位，旨在讓市民在繁囂生活中享受寧靜的藍色海底世界，近距離欣賞夜間的海洋生物。

海洋公園 快閃海洋夜

日期：2026年7月3日至8月29日

時間：晚上08:30至翌日09:30

對象：3歲或以上（大小同價；未滿18歲須由已付費家長/監護人陪同）

費用：港幣 $1,200 / 每組（每組 2 位參加者*）

* 注意：活動須以「2人一組」報名，1人報名仍須繳付2人費用。每位家長最多可陪同兩位3-11歲小朋友。

報名網址及詳情

圖片及資料來源：Threads、海洋公園