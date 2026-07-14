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限時登記！嘉道理農場暑假門票免費 入場行山賞花、睇動物

好去處
更新時間：11:03 2026-07-14 HKT
發佈時間：11:03 2026-07-14 HKT

嘉道理農場免費入場｜為慶祝成立70周年，嘉道理農場暨植物園（KFBG）現正推出暑假推廣活動，公眾只需提前於網上登記，即可享受限時免費入園優惠，豁免高達$50的標準門票收費，輕鬆展開一趟親子戶外遊。

嘉道理農場暑假免費入場 1招登記即可預約

即日起，訪客只需預先完成嘉道理農場暨植物園網上登記，並輸入姓名、手提電話、電郵等簡單個人資料，再選擇入場券的數量，即可預約免費入場券。成功登記的訪客，於7月15日（三）至9月14日（一）期間到訪，並出示登記確認電郵便可免費入園。值得一提的是，成人、小童及長者或合資格殘疾人士均可參與是次70周年活動，輕鬆計劃夏日行程。

嘉道理農場免費行山賞花、睇野生動物

嘉道理農場暨植物園種植了多種本土及奇珍植物，在夏日陽光下綻放色彩斑斕的花朵，絕對是攝影愛好者的打卡勝地。此外，場內擁有豐富的生物多樣性，是多種野生動物的棲息地。訪客在林間小徑漫步時，或許能邂逅赤麂、猴子或各種珍稀雀鳥。

對於熱愛戶外活動的訪客來說，園內層層遞進的山路及林徑是理想的登山好去處。沿著「從荒蕪到豐饒：喚醒記憶的七十年」的特別展覽及古蹟路徑拾級而上，訪客不僅能按自己的步伐自在漫遊，享受登山健行的樂趣，更能沿途俯瞰壯麗的自然景色。

嘉道理農場免費門票優惠

  • 登記期限：7月15日至9月14日
  • 優惠詳情：於活動期間預先完成網上登記，即可獲得免費入園資格。
  • 登記及入場要求：網上登記時需填寫訪客之姓氏、名字、手提電話、電郵，並選擇免費入場券的數量。到訪當日必須出示登記確認電郵方可免費入園。
  • 交通資訊：
    • 經東鐵綫：乘搭至太和站，由A出口經商場前往64K巴士站，乘搭往元朗（西）方向巴士。車程約15至20分鐘，於「嘉道理農場」站（TP153）下車。
    • 經屯馬綫：乘搭至錦上路站，由C出口步行至巴士總站，乘搭往大埔墟站方向64K巴士。車程約15至20分鐘，於「嘉道理農場」站（TP183）下車。
      3）下車。

資料來源：嘉道理農場暨植物園

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