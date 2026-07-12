周末好去處｜ FUGGLER/ because/ iroiro wagaya 潮流玩物夢幻登場

周末好去處1︰ FUGGLER新推Fugglercorns 獨角獸系列



來自英國的超人氣「醜萌公仔FUGGLER」（別名：牙寶），以其毛茸茸的外型、長有像人類般的牙齒、空洞眼神和調皮搗蛋的個性，在全球掀起一場「怪誕可愛」的流行旋風。



FUGGLER香港開設首間專門店已於4月登陸銅鑼灣希慎廣場，而為慶祝香港首店開幕，現場將同步推出全新系列及多款首發必藏單品。而品牌新推Fugglercorns 獨角獸系列，採用馬卡龍色系柔軟絨料，頭頂閃亮獨角十分醒目，滿滿淘氣活力，各位粉絲要留意喇。

INFO

FUGGLER 香港專門店

地址：銅鑼灣希慎廣場B1F-B101B

品牌新推Fugglercorns 獨角獸系列，採用馬卡龍色系柔軟絨料，頭頂閃亮獨角十分醒目。

品牌新推Fugglercorns 獨角獸系列，採用馬卡龍色系柔軟絨料，頭頂閃亮獨角十分醒目。

周末好去處2︰ 東京雨具品牌 because 期限店

來自日本東京的時尚雨具品牌 because，憑藉高品質製作與時尚設計，在日本廣受年輕女性追捧，並成功拓展至韓國、新加坡、澳洲、香港、台灣等海外市場。

想入貨的話，要留意香港首個期間限定店已登陸希慎廣場，同步呈獻 because 旗下兩大核心品牌，包括because 及 U-DAY，帶來全方位的日系美學生活雨具。because 專注於多元化設計，為日常造型增添時尚魅力 ，U-DAY 則致力於開發對人與自然環境友善的雨具，推動可持續發展的生活方式。

INFO

POP-UP STORE 期間限定店

日期︰即日至7月21日（二）

地點︰銅鑼灣希慎廣場 B1 層 B113 & B115

來自日本東京的時尚雨具品牌 because。

香港首個期間限定店已登陸希慎廣場，同步呈獻 because 旗下兩大核心品牌，包括because 及 U-DAY。

周末好去處3︰ iroiro wagaya 日系生活用品期限店

在希慎廣場登場的 iroiro wagaya期限店，同樣是潮男潮女入手精品的好去處 ，精選日本高品質生活用品，涵蓋人氣公仔、毛巾精品、雨具等好物，並特別引入法國藝術家 Nathalie Lété 和日本藝術家松尾美雪的限量插畫雜貨，為大家帶來獨特的選購體驗。

INFO

POP-UP STORE 期間限定店

日期︰即日至7月21日（二）

地點︰銅鑼灣希慎廣場 B1 層 B113 & B115

文︰Angel

