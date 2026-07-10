周末好去處｜Jo Malone London/Bobbi Brown 購物禮遇 智能體驗 工作坊 限定登場

周末好去處1︰ Jo Malone London 英倫蔬果園香氛限定店

香氣與食物，同樣可令人愉悅快樂，Jo Malone London 推出「英倫蔬果園限量系列」，就將兩者相融合，系列靈感源自居家栽培、自然隨性的英式菜園，品牌將新鮮採擷的草本芬芳轉化為驚喜獨特的「夏日玩味蔬果香氣靈感」，編織出全新香氛 ，引領大眾彷彿瞬間漫步於英倫蔬果園間。

為慶祝全新限量系列登場，Jo Malone London於即日至 7 月 15 日在尖沙咀 K11 Art Mall 打造沉浸式「英倫蔬果園香氛限定店」。現場設 6 大沉浸式互動體驗，公眾可置身於蔬果園景中盡情打卡，完成指定打卡任務更可透過 「Pick Your Veggies」獲得限定田園香氛體驗試用裝。此外，活動亦設有英倫蔬果園手繪工作坊，公眾更可尊享米芝蓮一星及綠星餐廳 Roganic 呈獻的期間限定英式特調飲品，並探索多項盛夏購物禮遇。

INFO

Jo Malone London英倫蔬果園香氛限定店

日期：即日至7月15日

限定店開放時間：上午11點至晚上9點

活動登記：https://www.jomalone.com.hk/britoutpost

周末好去處2︰Bobbi Brown 貼妝體驗館

Bobbi Brown 推出全新升級維他命營養底霜， 妝前養膚二合一，而且加強定妝效果，定是夏日扮靚的好幫手。想親身體驗一下，現在可到海港城的「Vitamin Glow 24HR貼妝體驗館」，

現場設智能體驗個人化底妝分析，凡體驗全新升級維他命營養底霜，即可獲得新品體驗裝及限定購物禮遇。另凡購物即可專享LE JUS無添加維他命果昔，為大家消消暑。

海港城的「Vitamin Glow 24HR貼妝體驗館」

凡體驗全新升級維他命營養底霜，即可獲得新品體驗裝及限定購物禮遇。

凡體驗全新升級維他命營養底霜，即可獲得新品體驗裝及限定購物禮遇。

INFO

Bobbi Brown Vitamin Glow 24HR貼妝體驗館

日期︰即日至7月19日

時間︰11:00am至9:00pm

地點︰尖沙咀海港城海運中心入口大堂

活動登記︰https://apr.pics/i/QDN94NV