香港書展2026 | 星島好禮大放送：參與會場活動即賞限定迎新禮

書迷引頸以待的夏日盛事——香港書展2026，將於7月15至21日於香港會議展覽中心隆重舉行。今年有年度好書、新書發布、重磅作家講座及精彩文化活動，更繼續實行「一票三展」，持票人士可同時暢遊同場舉行的「香港運動消閒博覽」及「零食世界」，一舉三得！

星島一如以往，現場大派驚喜迎新好禮，大家只要在書展期間親臨星島攤位（編號：1B-A02），現場下載《星島頭條APP》並登記成為會員或加入「Tiger Circle」社群（IG：@tigercircle.hk及LinkedIn: @Tiger Circle），或者現場訂閱《星島電子報》，即可獲取驚喜禮品一份，更多活動詳情請以現場活動為準。

禮品有限，先到先得，萬勿錯過！



【香港書展2026—星島攤位】

日期：7月15至21日（星期三至星期二）

地點：香港會議展覽中心

攤位編號：1B-A02

《星島頭條》X Tiger Circle | 香港書展2026禮品大放送詳情如下：

Smartech智能家電系列

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-“Smart Recycle” 環保智能 UV 廚餘機 (SW-2001)：採用專利 4+2 研磨與易拆刀座，減少廚餘，更置雙重活性炭與UV-C LED 燈除臭殺菌，輕鬆告別廚房異味與細菌！

-“Easy Cook”智能迷你多功能電飯煲 (SC-2398)：集煮飯、煲粥、煲湯、蒸煮、燜燉、焗蛋糕及翻熱 7 大功能於一身，一鍵解鎖百變料理，讓單身貴族或小家庭餐餐輕鬆開飯！

-“Eco Dry Combo”環保抽濕盒 (SD-3321)：創新 4 個分離式迷你抽濕盒，無需插電即可用於不同生活場景，隨時隨地告別潮濕發霉，守護居家乾爽舒適！

YUTAKANA 豐盛生活《享瘦Duo》速纖享瘦深層排毒燃脂素 & 餐餐享瘦極纖消脂丸 (價值HK$966)

《享瘦Duo》「餐前1＋3」輕鬆打造食極唔肥嘅易瘦體質！每日最大餐前食1包速纖享瘦＋3粒餐餐享瘦。「速纖享瘦深層排毒燃脂素」含α-葡萄橘皮苷萃取，強效排毒去水腫，更有專利LIPOXIM Fire®萃取自不丹皇室御用薑黃，活化肝臟提升代謝，加速燃脂，每天額外燃燒700卡路里*。「餐餐享瘦極纖消脂丸」你的大餐救星，從源頭阻截醣油吸收，有效抑制脂肪生成；日本專利清酒粕發酵萃取EX幫你即時增強飽腹感並排出過多油分，增加脂肪排泄量，4週內極速塑形纖腰7cm、滅脂減重3.6KG*。日本製造、無依賴、無副作用，經臨床研究實證。

*資料由第三方提供，詳情請參閱 YUTAKANA 豐盛生活官網產品頁面。

Cetaphil舒特膚控油抗痘潔膚露

炎熱夏日，Cetaphil舒特膚守護你的皮膚健康！Cetaphil舒特膚控油抗痘潔膚露適合暗瘡、混合性至油性及敏感肌膚。微泡配方的深層潔淨啫喱含維他命B3 及維他命原B5，能保護肌膚天然保濕屏障。經臨床證實，控油抗痘潔膚露配方能潔淨油脂污垢、去除多餘油脂，可用於全身肌膚，有效減少油脂最多60%。醫學實證有效減少黑頭達97%，同時不刺激及不阻塞毛孔，讓你清爽一「夏」。

卡洛塔妮三護高鈣羊奶粉

一杯羊奶，3 重守護。卡洛塔妮為你帶來最強護骨組合，含高含量葡萄糖胺、鯊魚軟骨與高鈣黃金三角。同時，羊奶粉添加晶亮護眼的葉黃素及支持心血管健康的奧米加 3 ，一步到位全方位守護你的健康。配方更另有獨家專利 Fibersol-2 膳食纖維以促進腸道順暢。超過9成用家認同關節更靈活，視力更清晰*。

*卡洛塔妮根據子親傳訊社有限公司邀請了100位試飲卡洛塔妮羊奶粉調查之結果。



Calo Hero 輕食堂 即開即食豆腐麵

輕食堂推出全新【常溫升級版】即開即食豆腐麵，讓你享受美味的同時，擁抱健康。突破傳統技術限制實現常溫保存，無需霸佔雪櫃空間，囤貨更輕鬆。產品主打健康無負擔，每包僅約 140 卡路里，提供高達 11g 優質植物蛋白質。嚴選非基因改造大豆製成且不含防腐劑，符合低碳水、低脂肪、低 GI 三大指標。麵條口感順滑彈牙，備有經典日式醬油與秘製辣味噌兩款口味

Salonsip 撒隆適清涼滲透膏貼

撒隆適清涼膏貼採用含水分配方，能迅速降低患處溫度，帶來清涼感受，幫助舒緩酸痛與炎症。膏貼具超強彈性，建議使用時拉長伸展，可緊貼身體不同部位且不易脫落；易撕易貼，撕除時亦較少痛感。適合用於肌肉疲勞、肌肉疼痛、肩頸僵硬、背痛、瘀傷、扭傷、跌打及腰痛等不適，特別適合日常活動後或運動後使用。日本製造，12歲或以上人士可使用。

MegRhythm 兒童蒸氣溫熱眼膜

日本製蒸氣溫熱眼膜，尺寸專為兒童設計，醫生推薦幫助預防及減低兒童近視風險^。約40°C 溫熱蒸氣能持續約20 分鐘溫柔地包覆兒童雙眼，讓兒童隨時隨地放鬆雙眼及身心。調查顯示98% 試用者認為使用後更易入睡*。採用柔軟蓬鬆物料配合彈力伸縮掛耳，佩戴舒適不會勒著耳朵，並備有五款可愛包裝。

^根據花王臨床結果顯示，蒸氣溫熱可令脈絡膜血流增加，並使裸眼遠視力增加，有助預防及減低兒童近視風險。

*花王於2023年4月的調查，邀請140名6至12歲兒童試用並接受訪問。

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