時尚購物｜ gl X Molsion 首度攜手 泰國人氣首飾RAVIPA 新品速遞
更新時間：14:50 2026-07-06 HKT
發佈時間：14:50 2026-07-06 HKT
發佈時間：14:50 2026-07-06 HKT
時尚購物1︰都市小黑裙 配搭潮流眼鏡
Little Black Dress向來受女士歡迎，皆因容易配搭，既可打造出輕奢華的時尚感，亦能展示優雅一面。gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列，並首度攜手 Molsion 眼鏡，以極簡美學與時尚配飾交織出新世代女性的獨特優雅姿態，正讓大家穿出日常潮流。
時裝方面，四款焦點單品以俐落設計為主軸，輕盈零負擔的都市小黑裙，盡顯隨性減齡的時髦感。而為迎接全新一季的時尚浪潮，MOLSION 由人氣實力演員張淩赫（Zhang Linghe）與 K-pop 頂流時尚偶像宋雨琦（Song Yuqi） 攜手出任 2026 春夏季全球品牌代言人。
查詢︰www.giordanoladies.com
時尚購物2︰吉祥與守護 限定首飾
泰國人氣首飾品牌 RAVIPA 以「A Meaning for Every Day」為理念，希望憑藉特別的飾品傳遞愛意，讓好運相隨。 最近品牌於 K11 MUSEA 打造全新概念店，帶來沉浸式購物體驗， 新店獨家發售香港限定金線系列，並推出共十款匠心設計的精緻手鏈，以多個備受尊崇的神祇與吉祥力量為靈感，寓意愛、好運、繁榮、智慧、守護與成功。 將珠寶化作日常陪伴，又或送給摯愛，都別具意義。
查詢︰ravipa.com
文︰Angel
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