時尚購物｜ gl X Molsion 首度攜手 泰國人氣首飾RAVIPA 新品速遞

時尚購物1︰都市小黑裙 配搭潮流眼鏡

Little Black Dress向來受女士歡迎，皆因容易配搭，既可打造出輕奢華的時尚感，亦能展示優雅一面。gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列，並首度攜手 Molsion 眼鏡，以極簡美學與時尚配飾交織出新世代女性的獨特優雅姿態，正讓大家穿出日常潮流。

時裝方面，四款焦點單品以俐落設計為主軸，輕盈零負擔的都市小黑裙，盡顯隨性減齡的時髦感。而為迎接全新一季的時尚浪潮，MOLSION 由人氣實力演員張淩赫（Zhang Linghe）與 K-pop 頂流時尚偶像宋雨琦（Song Yuqi） 攜手出任 2026 春夏季全球品牌代言人。

查詢︰www.giordanoladies.com

gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列。

gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列。

gl（Giordano Ladies） 推出全新 「The Fluid Noir」the Little Black Dress系列。

K-pop 頂流時尚偶像宋雨琦（Song Yuqi）

時尚購物2︰吉祥與守護 限定首飾

泰國人氣首飾品牌 RAVIPA 以「A Meaning for Every Day」為理念，希望憑藉特別的飾品傳遞愛意，讓好運相隨。 最近品牌於 K11 MUSEA 打造全新概念店，帶來沉浸式購物體驗， 新店獨家發售香港限定金線系列，並推出共十款匠心設計的精緻手鏈，以多個備受尊崇的神祇與吉祥力量為靈感，寓意愛、好運、繁榮、智慧、守護與成功。 將珠寶化作日常陪伴，又或送給摯愛，都別具意義。

查詢︰ravipa.com

泰國人氣首飾品牌 RAVIPA 於 K11 MUSEA 打造全新概念店。

泰國人氣首飾品牌 RAVIPA 於 K11 MUSEA 打造全新概念店。

新店獨家發售香港限定金線系列。

新店獨家發售香港限定金線系列。

文︰Angel