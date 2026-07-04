周末好去處｜親手雕琢 生活美學 療癒系文藝體驗

在急速的都市節奏中，香港近年湧現不少充滿驚喜的手作藝術工作坊，讓大家在專注創作的過程中，重拾感官自在。以下精選三個本地人氣工作室，由嗅覺、視覺到觸覺，帶大家展開一場療癒的心靈創作之旅。

周末好去處1︰個性化製作 香氣盛宴

在繁忙的都市節奏中，我們每天都在與不同的聲音、影像擦身而過，卻往往忽略了最能觸動記憶與情感的嗅覺感官。氣味能在不經意間訴說個性、心情與故事，如果大家正在尋找一種方式來放鬆心靈，又或者想為摰愛準備一份無可比擬的禮物，位於尖沙咀的PerfumeTalk 香水工作坊，會是你展開這場尋香之旅的開始。

鄺振良（Ryan）是位調香師，也是PerfumeTalk 的創辦人，Ryan本身從事有關調香的工作，大約7年前，決定創業開辦香水工作坊，憑藉專業的調香教授、頂級的英國直送原料，以及客製化 UV 打印香水樽服務，累積了極佳的口碑。

Ryan說︰「以前總覺得市面上的香水玻璃樽少了一點個性，所以工作坊引進了先進的打印技術，學員可以先將自己心儀的相片、激勵人心的座右銘，甚至是親自設計的圖案和名字給我，讓我在學員參與工作坊前，將相片或圖案打印在香水樽身。」

整個體驗課程約為 90分鐘，時間安排得剛剛好，節奏輕鬆卻充實。在充滿療癒香氣的工作坊裏，Ryan會從最基礎的技巧教起，深入淺出地講解。Ryan補充說︰「很多學員來這裏不止想做一瓶香水，他們還想學習更多，例如香水基本知識，了解香水的起源、種類與濃度的分別。前調、中調、後調的搭法其實很有趣，可以將不同揮發速度的香氣層層疊加，創造出有層次的立體氣味。」

Ryan示範樽內還可以放入精緻的保鮮花作裝飾。當清澈的香水液體與優雅的保鮮花在樽內交織，配合樽身專屬於自己的彩色打印圖案，已是一件充滿藝術感、精緻無比的裝飾品。無論是作為情侶間的定情信物、閨密間的生日驚喜，還是送給自己的禮物，都非常有意思。

成功將專業調香技術與個人化完美結合，難怪過去亦有準新人邀請Ryan的調香師團隊在婚禮現場為賓客調配香水，作為婚禮禮物，這份獨一無二的視覺與嗅覺雙重盛宴，令賓客都非常難忘。

Info

PerfumeTalk

地址︰尖沙咀漆咸道南87至105號百利商業中心12樓

查詢︰www.perfumetalk.com.hk

周末好去處2︰迷你霓虹燈 打卡道具

近年流行以冷光線製作的迷你霓虹燈， 不但可以為家居增添型格的小布置，還可做成打卡道具。霓虹燈DIY工作坊可譲大家親手製作專屬圖案的霓虹燈，而霓虹燈提供多種顏色選擇，圖案和色彩都可自訂，正好讓大家發揮創意，打造獨一無二的個人作品。

info

Myosotis.flower

地址︰觀塘偉業街221號美德工業大廈B座6樓

查詢︰www.instagram.com/myosotis.flower

大家在製作過程中發揮創意。

霓虹燈DIY工作坊可譲大家親手製作專屬圖案的霓虹燈。

大家在製作過程中發揮創意。

周末好去處3︰流體樹脂創作 藝術擺件

流體樹脂是近年日本及歐美流行的創作素材，由於樹脂的形態多變，因此被廣泛使用在家具、飾品、藝術畫作上。而流體樹脂課程製作班，內容包括樹脂的種類與特性介紹、基礎的畫面配色訣竅分享、實際構圖操作、調製樹脂示範與技巧說明等。

Info

LoveMyarts

地址︰觀塘成業街19至23號成業大廈8樓

查詢︰myarts.hk

流體樹脂可作創作素材，它可變身成一幅畫。

樹脂的形態多變，易於配合其他素材一同創作。

樹脂的形態多變，易於配合其他素材一同創作。