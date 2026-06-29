泡泡星球體驗展首度登陸香港！11大主題展區沉浸體驗 鏡面光影空間/巨型充氣波波場景 

泡泡星球體驗展香港｜風靡全球、吸引全球500萬參觀人次的沉浸式家庭體驗「泡泡星球體驗展」（Bubble Planet Experience）於2026年6月29日起在香港啟德郵輪碼頭舉行。展覽佔地27,000平方英尺，設有11大主題展區沉浸體驗，展覽透過VR技術、主題房間及奇幻場景，帶領訪客進入奇妙泡泡世界，預計成為暑期親子活動熱門選擇。

泡泡星球體驗展首度登陸香港！

泡泡星球體驗展作為全球備受歡迎的沉浸式家庭娛樂項目，首次登陸香港，為本地家庭與遊客帶來一場夢幻感官之旅。這場展覽已在紐約、倫敦、新加坡等多個城市吸引超過500萬人次參觀，以創新科技與奇幻泡泡元素融合，深受各年齡層喜愛。今次香港站於2026年6月29日起在啟德郵輪碼頭開放，預計成為暑期親子活動熱門選擇。

11大主題展區 VR技術、互動裝置打造沉浸體驗

今次展覽由Exhibition Hub與Last Bullet Productions共同製作。展覽透過VR技術、主題房間及互動裝置，讓訪客彷彿進入一個由泡泡主宰的平行世界。展覽核心亮點在於11個精心設計的主題展區。其中「泡泡海洋」展區提供深層放鬆氛圍，訪客可沉浸在寧靜泡泡海中；「無限空間」則利用鏡面與光影幻覺，營造無盡延伸的視覺效果；「水底泡泡」更重現深海潛水魔力，讓人感受催眠般的海洋奇觀。其他區域還包括震撼充氣建築、巨型泡泡裝置及VR互動旅程，結合科學原理與藝術創意，帶來視覺與觸覺的雙重驚喜。

泡泡星球體驗展（Bubble Planet Experience）

展覽地點：啟德郵輪碼頭二樓行李提取區A

開放時間：周一至周四及周日為上午10時至晚上7時；周五及周六至晚上8時

即日起於官方網站及Klook平台發售

門票 成人：（星期一至四）$210；（星期五）$230；（星期六至日）$260 小童（0至12歲）：（星期一至四）$170；（星期五）$190；（星期六至日）$210 優惠票（長者 / 學生 / 傷殘人士）：（星期一至四）$190；（星期五）$210；（星期六至日）$240 另供應VIP門票及團體套票，詳情見官方網站



文：M