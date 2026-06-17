周末好去處｜萌喵狂熱足球祭 Ulike x Hello Kitty 快閃店 限定登場

世界盃令足球熱浪席捲全城，好似北角匯就率先變身成「萌喵狂熱足球祭」，近千呎的充氣萌喵足球競技場，極具噱頭。另一邊廂，水上活動也是夏日極受歡迎的好節目，位於大尾篤的恐龍水上樂園，以及西沙的GO PARK Aqua，同樣是親子玩樂好去處。

周末好去處1︰吸睛競技場 萌度爆燈

在一片足球狂熱下，北角匯舉行「萌喵狂熱足球祭」活動，近千呎的充氣萌喵足球競技場絕對吸睛，打卡位包括5米高「王牌喵前鋒」， 身穿巴西10號球衣霸氣坐鎮，而「圓滾滾喵後衛」以胖嘟嘟可愛英姿嚴陣以待，萌度爆燈。

此外，又打造了兩大遊戲嘉年華，活動包括萌寵街頭足球大挑戰，扭過雪糕筒、衝破障礙陣、盤球穿梭、一腳精準射門，成功過關者即時獲贈限定紀念品。競技第二關是泡泡足球大對決，參加者可自組球隊，與家人、朋友一同上陣。穿上巨大透明泡泡球後，參加者可盡情射門爭取入球，或與對手進行輕鬆的碰撞互動，體驗泡泡足球獨有的樂趣。無論大家是熱血運動迷，還是打卡留倩影，都可以投入體育狂歡。

Info

萌喵狂熱足球祭

日期︰ 6月12日至8月31日

地點︰ 北角匯二期對出海濱公園

萌寵街頭足球大挑戰

日期︰ 6 月13日至 14 日 (星期六及日）

地點︰北角匯二期露天廣場及一期地下 G13 號鋪

泡泡足球大對決

日期︰6月21、28 日及 7 月 5、19 日

地點︰充氣萌喵足球競技場

查詢︰www.harbournorth.com.hk

周末好去處2︰ Ulike美容新科 Hello Kitty 主題裝置

家用脫毛儀及美容科技品牌 Ulike將於6月19日至6月29日限時登陸尖沙咀 K11 Art Mall 地下中庭，活動首度跨界聯乘人氣偶像 Hello Kitty，將居家美容科技與經典美學結合。全新的聯名限量版延續了Air10 系列的高效冰感科技，並以 Hello Kitty 經典粉色進行全新設計。現場亦以少女味十足的粉色作打卡裝置，大家除可即場入手產品，更可與閨密留倩影。

INFO

Ulike x Hello Kitty 期間限定快閃店

地點︰尖沙咀 K11 Art Mall 地下中庭

日期︰6月19日至6月29日

查詢︰hk.ulike.com

全新的聯名限量版延續了Air10 系列的高效冰感科技，並以 Hello Kitty 經典粉色進行全新設計。

全新的聯名限量版延續了Air10 系列的高效冰感科技，並以 Hello Kitty 經典粉色進行全新設計。

周末好去處3︰恐龍主題 滑水遊戲

佔地 4 萬呎的大尾篤人氣BBQ場繁星燒烤，打造全新夏日親子限定的恐龍水上樂園，樂園內布滿色彩繽紛的充氣水池、滑梯及互動遊戲區，以恐龍世界為設計藍圖，重現電影般的歷險場景。五大水上主題區包括恐龍的奇幻樂園、海盜船及鯨魚之旅等，讓小朋友在暴龍、三角龍身旁滑水嬉戲。場內更設有不同刺激程度的充氣滑梯布置出 「迷宮障礙區」 ，讓孩子運用小腦袋，穿越重重關卡。



而深受孩子歡迎的 「泡泡大戰」 會噴出漫天綿密白雪泡泡，伴隨動感水花，將現場變成夢幻又瘋狂的夏日派對。樂園同時貼心照顧不同喜好及年齡層的小朋友，設置船池、爬爬池等較低刺激性的充氣設施，讓到場的小朋友也可開懷玩樂。

Info

大尾篤恐龍水上樂園

日期︰6月13日 至9月13日

地點︰大尾篤汀角路202號 繁星燒烤（大埔）

查詢︰www.tlcbbq.com.hk/taipo

周末好去處4︰坐小帆船 深度體驗

位於西沙的GO PARK Aqua，集水上運動與海岸線深度遊與生態體驗與於一身。而今個夏天更提供多元水上運動課程，包括獨木舟、直立板、尾波滑水、龍舟、風翼衝浪、小帆船及雙體船等，並於6月份陸續登場。活動機構精心設計的海岸線深度遊亦同步迎來大升級，新增極具話題性的「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，帶領大家深入香港唯一可持續青龍蝦養殖基地仟國水產，發掘本地龍蝦與海魚養殖基地，體驗親手餵飼海產，並探索可持續養殖生態。

INFO

GO PARK Aqua

地點︰西沙海映路9號

查詢︰www.goparksaisha.hk