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周末好去處｜萌喵狂熱足球祭 Ulike x Hello Kitty 快閃店 限定登場

好去處
更新時間：00:05 2026-06-17 HKT
發佈時間：00:05 2026-06-17 HKT

世界盃令足球熱浪席捲全城，好似北角匯就率先變身成「萌喵狂熱足球祭」，近千呎的充氣萌喵足球競技場，極具噱頭。另一邊廂，水上活動也是夏日極受歡迎的好節目，位於大尾篤的恐龍水上樂園，以及西沙的GO PARK Aqua，同樣是親子玩樂好去處。

 

周末好去處1︰吸睛競技場 萌度爆燈

在一片足球狂熱下，北角匯舉行「萌喵狂熱足球祭」活動，近千呎的充氣萌喵足球競技場絕對吸睛，打卡位包括5米高「王牌喵前鋒」， 身穿巴西10號球衣霸氣坐鎮，而「圓滾滾喵後衛」以胖嘟嘟可愛英姿嚴陣以待，萌度爆燈。

此外，又打造了兩大遊戲嘉年華，活動包括萌寵街頭足球大挑戰，扭過雪糕筒、衝破障礙陣、盤球穿梭、一腳精準射門，成功過關者即時獲贈限定紀念品。競技第二關是泡泡足球大對決，參加者可自組球隊，與家人、朋友一同上陣。穿上巨大透明泡泡球後，參加者可盡情射門爭取入球，或與對手進行輕鬆的碰撞互動，體驗泡泡足球獨有的樂趣。無論大家是熱血運動迷，還是打卡留倩影，都可以投入體育狂歡。

 

Info

萌喵狂熱足球祭

日期︰ 6月12日至8月31日

地點︰ 北角匯二期對出海濱公園

 

萌寵街頭足球大挑戰

日期︰ 6 月13日至 14 日 (星期六及日）

地點︰北角匯二期露天廣場及一期地下 G13 號鋪

 

泡泡足球大對決

日期︰6月21、28 日及 7 月 5、19 日

地點︰充氣萌喵足球競技場

查詢︰www.harbournorth.com.hk

周末好去處2︰ Ulike美容新科 Hello Kitty 主題裝置

家用脫毛儀及美容科技品牌 Ulike將於6月19日至6月29日限時登陸尖沙咀 K11 Art Mall 地下中庭，活動首度跨界聯乘人氣偶像 Hello Kitty，將居家美容科技與經典美學結合。全新的聯名限量版延續了Air10 系列的高效冰感科技，並以 Hello Kitty 經典粉色進行全新設計。現場亦以少女味十足的粉色作打卡裝置，大家除可即場入手產品，更可與閨密留倩影。

 

INFO

Ulike x Hello Kitty 期間限定快閃店

地點︰尖沙咀 K11 Art Mall 地下中庭

日期︰6月19日至6月29日

查詢︰hk.ulike.com

全新的聯名限量版延續了Air10 系列的高效冰感科技，並以 Hello Kitty 經典粉色進行全新設計。
全新的聯名限量版延續了Air10 系列的高效冰感科技，並以 Hello Kitty 經典粉色進行全新設計。
全新的聯名限量版延續了Air10 系列的高效冰感科技，並以 Hello Kitty 經典粉色進行全新設計。
全新的聯名限量版延續了Air10 系列的高效冰感科技，並以 Hello Kitty 經典粉色進行全新設計。

周末好去處3︰恐龍主題 滑水遊戲

佔地 4 萬呎的大尾篤人氣BBQ場繁星燒烤，打造全新夏日親子限定的恐龍水上樂園，樂園內布滿色彩繽紛的充氣水池、滑梯及互動遊戲區，以恐龍世界為設計藍圖，重現電影般的歷險場景。五大水上主題區包括恐龍的奇幻樂園、海盜船及鯨魚之旅等，讓小朋友在暴龍、三角龍身旁滑水嬉戲。場內更設有不同刺激程度的充氣滑梯布置出 「迷宮障礙區」 ，讓孩子運用小腦袋，穿越重重關卡。


而深受孩子歡迎的 「泡泡大戰」 會噴出漫天綿密白雪泡泡，伴隨動感水花，將現場變成夢幻又瘋狂的夏日派對。樂園同時貼心照顧不同喜好及年齡層的小朋友，設置船池、爬爬池等較低刺激性的充氣設施，讓到場的小朋友也可開懷玩樂。

 

Info

大尾篤恐龍水上樂園

日期︰6月13日 至9月13日

地點︰大尾篤汀角路202號 繁星燒烤（大埔）
查詢︰www.tlcbbq.com.hk/taipo

周末好去處4︰坐小帆船 深度體驗

位於西沙的GO PARK Aqua，集水上運動與海岸線深度遊與生態體驗與於一身。而今個夏天更提供多元水上運動課程，包括獨木舟、直立板、尾波滑水、龍舟、風翼衝浪、小帆船及雙體船等，並於6月份陸續登場。活動機構精心設計的海岸線深度遊亦同步迎來大升級，新增極具話題性的「榕樹澳龍蝦導賞魚排之旅」，帶領大家深入香港唯一可持續青龍蝦養殖基地仟國水產，發掘本地龍蝦與海魚養殖基地，體驗親手餵飼海產，並探索可持續養殖生態。

 

INFO

GO PARK Aqua

地點︰西沙海映路9號

查詢︰www.goparksaisha.hk

文︰Angel 圖︰相關機構提供

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