元朗信芯園面臨收地踏入倒數階段 逾3萬呎向日葵花海將成歷史 網民：要好好珍惜香港美景

位於元朗新田的信芯園以坐擁逾3萬呎向日葵花海而聞名，惟隨著新田科技城第二期發展計劃展開，位於第二期收地範圍內的信芯園預計最快須於年內遷出，整個園區將進入倒數階段，意味著這片花海亦會隨之成為歷史，讓不少網民直呼可惜，並呼籲要把握機會前往：「要好好珍惜香港美景。」

元朗信芯園面臨收地踏入倒數階段 逾3萬呎向日葵花海將成歷史

隨著新田科技城第二期發展計劃展開，地政總署於2025年底已根據《收回土地條例》建議收回新田約81公頃土地，當中位於收地範圍內的信芯園預計最快年內須遷出，由於近年在新界覓地復耕困難重重，目前園方仍在尋找合適的新農地，若無法覓得新址，或將面臨無法繼續經營的局面。

信芯園向來以大片向日葵花海聞名，每年吸引大批市民入園賞花拍照。園主梁日信近日在社交平台拍片介紹今年花況，並誠邀市民入場賞花，園內品種包括「荷蘭金鑽」、「日本香吉士」及香檳色「傲雪」等，目前已完全盛開，景色壯觀。惟在遷移壓力下，意味著這片逾3萬呎向日葵花海將成為歷史。

網民：要好好珍惜香港美景

片段吸引逾50萬觀看次數，不少網民得悉收地消息紛紛留言，直呼可惜：「要好珍惜仲有香港花海嘅日子」呼籲要把握機會前往：「大家有時間都去幫親下老闆」、「啲花真係好靚」、「多謝你種咗啲靚靚花，比我哋有機會親眼睇到」、「叔叔你一定照顧得佢哋好好先有咁多咁靚嘅花」、「生活艱難，真係需要有咁美好嘅事」亦有不少網民祝福園主：「身體健康，精神爽利！」

元朗信芯園

地址：元朗新田小磡村

營業時間：星期一至日09:00-19:00（全年無休）

入場費： 每人$50

交通方法：

75、76綠色專線小巴(元朗至下灣村)：於元朗大馬路麥當勞後面（福康街）的專線小巴總站上車，在石湖圍「聯安車場」落車，過對面馬路，步行約5至10分鐘，沿途會有信芯園農莊指示牌

17號紅色小巴 (元朗至上水)：於元朗水車館街7-11便利店旁的總站上車，在石湖圍「聯安車場」落車，過對面馬路，步行約5至10分鐘，沿途會有信芯園農莊指示牌。

九巴76K(元朗至上水「清河」)：可選擇於元朗喜利徑（YL364）、元朗谷亭街（YL375）、形點ll（YL395） 、形點l （YL408）的巴士站上車，在石湖圍站（YL434）落車，過對面馬路步行約5至10分鐘，沿途會有信芯園農莊指示牌。

圖片來源：元朗信芯園