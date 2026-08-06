50歲婦日日抱孫患「媽媽手」 右手腕痛兼無力3個月 中醫針灸治療10次痛楚全消

照顧小孩經常要長時間抱抱，加上要處理大量重複性家務，容易令手部不適，甚至引發「媽媽手」。註冊中醫師陳俊彥分享一宗真實個案，並詳細拆解「媽媽手」的成因與改善貼士。

50歲婦日日抱孫患「媽媽手」 右手腕痛兼無力3個月

陳醫師分享，曾接診一位50歲的家庭主婦，她由3個月前開始幫忙照顧剛出生的外孫，右手手腕因而痛足3個月，且痛楚逐漸加重。患者每次用右手抱嬰時，即感到手腕疼痛無力；即使在沒有負重的狀態下屈伸右拇指，亦會痛楚難忍。除了單手抱嬰兒，她平時還要處理眾多家務，手腕頻繁勞動且休息不足，導致肌腱受損。加上她雙手經常沾水，寒濕阻絡，極不利手腕康復。陳醫師經檢查並結合病史後，確診她患上「媽媽手」。

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陳醫師為患者進行每周一次的針灸治療，並在她痛處兩端尋找壓痛點進行皮下針刺，以鬆解黏連；落針時要求她緩慢活動拇指和手腕，令痛楚消退。同時，處方了具活血化瘀、舒筋止痛功效的中藥，讓患者每日外敷手腕3小時。在首兩周配合中藥外敷及進行到第4次針灸後，患者的痛楚已基本消失，活動拇指時僅剩微拉扯感。患者其後堅持每一至兩周針灸一次，並佩戴護腕及避免用右手抱嬰。完成10次針灸療程後，患者至今約一個月未有再求診。

「媽媽手」的成因與症狀

陳醫師解釋，「媽媽手」又稱為「迪魁文氏症」，是涉及拇指根部肌腱和腱鞘的炎症，屬於中醫學的「手部筋傷」或「腕痹」。當患者過度使用拇指，肌腱在腱鞘中頻繁摩擦，便會導致手腕橈側局部腫脹和疼痛。氣血虧虛和經常沾染寒濕的人更容易發病。「媽媽手」與手腕關節扭傷和腕管綜合症，都可以引起手腕疼痛。而「媽媽手」的痛處在手腕的橈側，即手腕靠近拇指的一端。患者若以四指包著拇指握緊拳頭，將手腕向尾指一側扭動，會引起劇烈疼痛，而部份患者伸屈拇指都可以引起疼痛。此外，「媽媽手」因為常見於手抱嬰兒的產後婦女而得名。患者抱起嬰兒時，若手腕過度彎曲或大拇指過度外展用力，嬰兒體重集中落在虎口及大拇指處，引起勞損。

產後婦女因體內荷爾蒙變化，關節較常人鬆弛，更容易受傷。然而，「媽媽手」的發病不限於產後婦女，各年齡層的男女均有機會患上，尤其是氣血虧虛和感受寒濕的人更容易發病。氣血虧虛的人，血不榮筋，正氣不足，寒濕侵襲，阻滯經絡，不通則痛。其他常見的勞損動作包括以錯誤姿勢使用滑鼠和鍵盤、手持電話以拇指玩手機等。

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「媽媽手」發作的應對方法

「媽媽手」發病時，除了手腕橈側疼痛外，較嚴重的病人可能會感受到疼痛向拇指或前臂漫延，手腕橈側腫脹和發熱，拇指的活動不暢順，握拳無力，以拇指和食指捏持物件受影響，提筆寫字困難，拇指甚至可能因嚴重腫脹和黏連而完全不能伸屈。

陳醫師建議「媽媽手」患者，應立即停止需要使用拇指的動作，例如手抱嬰兒、單手玩手機、扭毛巾、開樽蓋等，也應盡快求醫。更提醒大家，若懷疑自己「媽媽手」急性發作，切忌胡亂拉筋、按壓痛處或熱敷痛處，因為「媽媽手」與其他常見痛症不同，有不少患者經過自己拉筋、按摩和熱敷後，病情往往變得更加嚴重。若「媽媽手」頻繁發作且延誤就醫，可能會導致病變組織發生不能逆轉的纖維化、腱鞘永久性狹窄，屆時病人的手部功能嚴重退化，上肢肌肉廢用性萎縮，手握力明顯下降，精細動作喪失。

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