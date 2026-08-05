JUPAS放榜逾20名狀元揀醫科 中大醫學院前院長列「7個不要讀醫的理由」寄語白袍是責任

大學聯招（JUPAS）今日公佈結果，今屆文憑試共誕生24名狀元，創歷屆新高，其中多達21人選擇入讀醫科。成績優異的學生爭相投身杏林，中大醫學院前院長陳家亮教授早前撰文，列出「7個不要讀醫的理由」，寄語準醫科生認真思考行醫的真正意義。

1. 不是英雄主義 是與慢性病同行

陳教授指出，電視劇中醫生在生死關頭力挽狂瀾的場面，與現實相差甚遠。病房和門診中，醫生面對的多是與慢性疾病糾纏多年的病人，無法令他們痊癒，還要應付「眼矇耳聾」的長者和諸多要求的家屬。他提醒：「沒有掌聲、沒有奇蹟。需要的不是那張光芒四射的畢業證書，而是實而不華的愛心。」

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2. 白袍是責任 非優越感

他形容白袍「既輕且重」，病人需要的是願意落地、懂得講人話、樂意同行的醫生，而非自以為高人一等的人。他強調：「越聰明，越要謙遜。這是行醫的根本。」

3. 社會對醫生的期望只會更高

陳教授坦言，即使盡力問心無愧，病人不一定這樣看。做得好是本分，做得不夠好便是疏忽。「會對醫生的期望只會越來越高，永遠比你想像中更高。」他寄語：「行醫越久，越要懂得時刻覺得自己仍有不足。這份謙遜，才是保護你長遠走下去的盔甲。」

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4. 六年畢業只是起點 終身學習才是常態

他自言行醫逾35年，仍然每天都在學習。「沒有真正的權威，這條路沒有終點，只有終身學習。」

5. 鐵飯碗已過時 初心才是支柱

陳教授直言「行醫會發達的年代」已經過去，醫生一樣可以被減薪、失業。他反問：「你願意為了金錢背棄原則嗎？」強調能讓你站穩腳的，從來不是薪酬，而是初心。

6. 病人的信任 不容出賣

他提醒，病房所見、電腦檔案所讀，不屬於醫生個人，不可隨意分享，「守得住病人託付的信任，才配穿白袍。」

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7. 考試高分不等於懂得面對失敗

陳教授指出，從小考試順利是福氣，但也是隱憂。行醫會讓人看清自己的不足，甚至狠狠跌倒。「從未真正跌倒過的人，往往是最容易一跌不起的。學會與失敗同行，是行醫最重要的一課。」

盼年輕人誠實面對自己

陳教授請年輕人認真問自己：「如果醫生的社會地位不再崇高，薪酬大幅削減，飯碗不再穩固，你還會選擇這條路嗎？」若答案是肯定的，歡迎大家踏上這條艱辛但充滿意義的路；「若猶豫，也非壞事——一個誠實的起點，會引導你找到真正屬於自己的方向。」

資料來源：中大醫學院腸胃及肝臟科教授陳家亮（獲授權轉載）

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