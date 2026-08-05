不喝酒都有脂肪肝 是否水果都唔食得？專家分析糖分先係致命元兇

許多人不煙不酒都患有脂肪肝，營養功能醫學專家劉博仁發文分享，現代人常見的脂肪肝多屬於「代謝性脂肪肝」，主因是胰島素阻抗以及攝取過多精製糖分。面對脂肪肝，不少人有疑問：「患上脂肪肝後，是不是連水果都不能吃？」

精製糖分進入肝臟易轉化為脂肪 戒游離糖助肝脂肪下降

許多人誤以為脂肪肝純粹由飲酒或吃得太油膩引致，事實上，含糖飲料、手搖飲品、甜品以及果汁中的「游離糖」才是背後最易被忽略的警號。權威醫學期刊《JAMA》刊登的一項隨機臨床試驗顯示，讓脂肪肝患者大幅降低飲食中的游離糖攝取，短短 8 週後，磁力共振（MRI）掃描顯示患者的肝臟脂肪顯著下降，肝功能指數（ALT）亦同步得到改善，證實透過飲食改變即可讓肝臟功能逐漸恢復。

完整水果富含纖維適量食用無礙 不會對肝造成過大負擔

對於「是不是水果都不能吃」的迷思，專家強調關鍵在於食物的型態與吸收速度。完整的水果因為含有豐富的膳食纖維，能延緩糖分的吸收速度，只要適量食用通常不會對肝臟造成過大負擔。真正需要大幅減少的是含糖飲料、手搖飲品、市售果汁、蛋糕甜品、餅乾以及各類加工食品中的添加糖，這些精製糖分進入人體後會迅速轉化為脂肪並囤積於肝臟。

4大生活習慣逆轉脂肪肝 規律有氧運動配合阻力訓練

幸好脂肪肝屬於可逆轉的健康問題，市民可透過以下4大生活習慣調整改善病情：

戒除含糖飲料 ：將白開水當成日常主要的飲品，避免攝取液體糖分。

規律運動鍛鍊 ：每週進行至少 150 分鐘中等強度的有氧運動，並配合 2 至 3 次阻力訓練以增加肌肉量，有效改善胰島素阻抗並降低肝臟脂肪。

控制適當體重 ：只要成功減去約 5% 至 10% 的體重，多數人的脂肪肝狀況便能獲得顯著改善。

均衡原型飲食：多攝取原型食物、優質蛋白質、蔬菜、豆類及堅果，減少精製澱粉與加工食品的攝取。

專家提醒，脂肪肝往往沒有任何明顯不適，絕大多數人都是在例行健康檢查時無意中發現。脂肪肝並非單純是肝臟單一器官出現問題，而是整個身體代謝系統正向健康發出的求救訊號。市民應把握這個「完全來得及逆轉」的黃金時機，積極調整飲食與生活作息，守護肝臟與整體心血管健康。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

脂肪肝6大症狀