家長注意！暑假帶子女去沙灘玩 隨時感染「食肉菌」必學4招加強防護

暑假期間，不少家長都會帶子女到沙灘玩水，但必須時刻注意安全，一不小心隨時感染惡菌！內地媒體報道，去年八月，一名母親帶同六歲兒子到福建廈門沙灘遊玩時，男童被魚鰭扎傷，不幸感染俗稱「食肉菌」的創傷弧菌，一度被送入深切治療部（ICU）搶救！

海水、海產為創傷弧菌主要傳播途徑 傷口接觸有感染風險

男童踩到死魚被魚鰭扎傷，先後出現高燒、嘔吐及肢體劇痛，一度被送入深切治療部（ICU）搶救。雖然經及時清創及抗生素治療後成功保住性命與腳部，但仍需進行多次清創及植皮手術。醫生特別提醒市民，若不慎被海鮮或魚刺扎傷，切勿使用生理鹽水沖洗，以免嗜鹽的創傷弧菌感染加劇。創傷弧菌是一種自然存在於和暖海洋環境（如鹹水及鹹淡水）的革蘭氏陰性細菌，被譽為「海洋中的無聲殺手」，以毒力強及感染死亡率高著稱。

人類感染創傷弧菌主要有兩大途徑：第一是皮膚表面帶有傷口時接觸到帶菌海水或海洋生物，讓細菌趁虛而入；第二則是生食貝類海產（特別是生蠔）。創傷弧菌引致的傷口感染可快速惡化為壞死性筋膜炎（即壞死性軟組織感染），破壞身體組織；而生食染菌海產亦會引致嘔吐、腹瀉，嚴重者更可導致血液感染。

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壞死性筋膜炎可致劇痛與組織壞死

根據香港衛生防護中心資料指出，任何人士均有機會患上此病，但患有肝病、癌症、糖尿病、地中海貧血或免疫系統疾病等長期病患者屬於最高危群組。感染潛伏期一般為 24 至 72 小時，此類高危人士若不幸感染，極易誘發原發性膿毒症或血液感染，本地研究顯示由創傷弧菌引致壞死性筋膜炎的死亡率高達約三成，嚴重者隨時需要截肢甚至危及生命。

被刺傷應用清水沖洗 切勿用生理鹽水清潔

若在沙灘或處理海鮮時不慎被蝦、蟹或魚刺扎傷，現場的即時處理至為關鍵。醫療專家提醒，受傷後應立即將傷口血液擠出，並使用清潔的清水徹底沖洗。創傷弧菌屬於「嗜鹽性」細菌，高鹽分環境反而有利於其繁殖。因此，市民切勿使用生理鹽水沖洗傷口，亦切忌直接用海水清洗，以免弄巧反拙加重感染。清潔傷口後應妥善覆蓋防水敷料，若出現持續紅腫、發燒或劇痛，必須盡快求醫。

4招預防措施 有效防止創傷弧菌感染

沙灘玩樂穿鞋防護 ：家長帶子女到沙灘玩耍或進行拾貝活動時，應避免赤腳行走，建議穿著水陸兩用鞋或厚底沙灘鞋，防止被死魚、貝殼碎屑或刺頭扎傷。

避免傷口接觸海水 ：若皮膚上有未癒合的傷口、手腳有倒刺或患有皮膚病，應避免進行水上活動或接觸生的海產；如必須接觸，應使用防水膠布妥善覆蓋傷口。

注重飲食、個人衛生 ：避免生食貝殼類海產，特別是蠔類，應徹底煮熟後方可食用；處理生海產時應戴上保護手套，並於接觸前後徹底潔手。

及時求醫：如在接觸海水或海產後出現發燒、發冷、患處異常劇痛或發紅，應盡快前往醫院求醫，並告知醫生相關的海洋接觸史，以便爭取黃金治療時間。

資料來源：抖音@路過的風景、香港食物安全中心