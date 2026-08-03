44歲棒棒堂阿本患腦瘤後立遺囑：趁活着把握當下 曾被醫生警告「非死即殘」與病同行3年

現年44歲的棒棒堂成員阿本，曾於2016年淡出演藝圈兼退居幕後；現時活躍於綜藝圈的他，原來因為經歷過一場生死關卡，決心重返幕前「做想做的事」。2023年初，阿本被診斷出腦動脈瘤，當時醫生斷言他「非死即殘」；他走過了3年與腦瘤共存的歲月，日前在個人IG分享自己已經寫好遺囑，正面看待生離死別。

已寫好遺囑 為家人盡最後一分力

隨着台灣的遺囑修法通過，阿本近日在個人IG分享已正式立下遺囑。他坦言想法已經醞釀多時：「我們永遠無法預知自己會以什麼方式離開這個世界——可能是意外、可能是疾病，也可能是安詳地老去。既然無法決定離去的方式，那麼在我們還健康活著的時候，就應該好好把握當下，而不是等到將來才後悔。」

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他希望透過此舉提醒大家：「如果有一天不幸離開了，至少也能盡最後一點心力去照顧他們。雖然能留下的東西不多，但只要一點點也好，那也是一份心意。」

醫生指「非死即殘」 阿本：以為是整人節目

阿本去年受台媒訪問時表示，自己過去因幕後的高壓工作及飲食不定時，慢慢出現頭痛、視力模糊等症狀。經檢查後，醫生告知他腦部有動脈瘤，直言「非死即殘」，並指狀況嚴重至「眼球會爆開噴出來」。他笑言：「當下以為自己在拍綜藝節目，覺得醫生隨時會揭開面具說是整人。」阿本坦言，聽到診斷時，腦袋一片空白，走出診間後在醫院門口站了半小時，不知如何是好。起初他根本無暇震驚，忙著應付工作與客戶。後來，他開始正視身體的警號，檢視過去自己的生活模式。

他指自己一向有運動、飲食健康，但一次檢查發現膽固醇高達300至400（正常約90），後來才得知是遺傳性問題，需服藥將指數降至正常範圍。由於長期膽固醇過高，檢查發現左腦血管較窄，後來血管異常連接至左眼視神經，影響供血。由於目前動脈瘤位置與大小暫未須手術，醫生只建議阿本定期覆診、密切監察。

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與腦瘤同行3年 生病後重返幕前

阿本透露，曾與男友說「這個病無藥可醫」，男友當下愣住，他卻平靜補充：「不用每天吃藥，掌控權在我手上，我可以選擇好好生活、調整節奏。」他笑言自己選擇用「買一個Dior手袋」去獎勵自己，體會到人生不必等到最後才享受。

阿本指，當初曾因發現自己的酬勞不如一位後輩而感到打擊，毅然轉往幕後發展，累積近8年經驗，幕後工作的壓力比幕前還大。如今重返幕前的他，以更自在的態度面對藝人工作：「因為我們的工作就是開心地玩、開心地分享自己人生的故事就夠了，大家就感受到你的正面的能量。我覺得這是一個很幸福的事情。」

他坦言自己很正面看待患病：「把它當成是我人生的第二個機會。就是我如果現在一直煩惱這件事情也沒用，因為它就是以後可能變大。」在腦瘤未變大時，跟它和平共處，自己繼續開心地過人生。

腦動脈瘤7大症狀 劇烈頭痛是警號

甚麼是腦動脈瘤？腦動脈瘤一般較難被發現，可能要等到出血、破裂，導致身體嚴重不適，才能被察覺。根據香港港怡醫院資料，如果出現7種症狀，可能是患有腦動脈瘤。

視力和語言能力受損 失去知覺或短暫昏迷 反胃和嘔吐 頸痛 身體的一側癱瘓或乏力 腦癇發作 突如其來的劇烈頭痛

腦動脈瘤高危因素：

年齡較大

患有高血壓

患有結締組織疾病

患有多囊性腎病

患有動靜脈畸形

經常喝酒

吸毒過量

頭部受創傷

身體受感染

患有腫瘤

在治療方面，當患者發現腦動脈瘤後，必須立即接受治療，以免危及生命。以下治療旨在防止動脈瘤破裂，或在動脈瘤破裂後防止出血：

繞道手術：手術將腦動脈瘤四周的動脈閉塞，讓血液繞道而行。此手術將與閉塞手術同時進行。

血管腔內治療：利用導管將鉑線圈置入動脈瘤而誘導血栓形式。

顯微夾閉術：醫生會用夾子夾着隆起的動脈瘤，以阻斷供血並防止進一步出血。

閉塞手術：這項開放性手術會阻斷從動脈的血液流往動脈瘤的血流。

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