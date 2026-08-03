福建廈門受訪男子「沒有頸部」畫面瘋傳！醫生揭馬德龍病成因及治療 長期飲酒都中招

昨日，一段關於福建廈門「衛萊·海鷗台青實習實訓培訓基地」負責人林慶同接受訪問的影片在社交平台 Threads 及媒體瘋傳，其「沒有頸部」畫面引起網民震驚，不少人誤以為影片是由 AI 生成。經知情人士及醫療專家指出，這其實是罹患了罕見的「馬德龍病」（Madelung's disease），亦即良性對稱脂肪瘤病。

受訪男子特殊頸部惹猜測 確診患上罕見馬德龍病

林慶同日前出面說明基地落實情況時，其極度粗壯的頸部與肩膀線條在網上引發熱烈討論。網民紛紛猜測其是否甲狀腺出問題或基因突變，甚至懷疑影像經過 AI 虛擬生成；隨後有現實中認識他的網民出面澄清，證實他天生體型如此並非虛構。據了解，這種罕見病症主要特徵為皮下脂肪組織在頸部、肩膀等部位出現瀰漫性且對稱性的沉積，醫學上稱為良性對稱脂肪過多症，因由德國外科醫生馬德龍（Otto Wilhelm Madelung）首次詳細描述而得名。

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中年男性容易中招！與長期酗酒有強烈且密切關係

馬德龍病的發病率約為二萬五千分之一，其中男性的患病率較女性高出足足30倍，患者多數為中年男性。雖然此病成因至今尚未完全明朗，但醫學界普遍認同其與長期酗酒存在極為密切的關係。除了男性之外，女性亦有機會發病。英國曾有一名持續飲酒長達四十年的64歲婦人，因背部隆起類似駝峰的物體而求醫，醫生檢查發現其頸部與手臂均長滿囊腫，確診患上馬德龍病。該名婦人求醫時更伴隨意識混亂及酮酸中毒等罕見致命併發症。研究顯示，此病可能與患者體內的腎上腺脂肪分解功能受損及褐色脂肪組織異常積聚有關。

福建廈門「衛萊·海鷗台青實習實訓培訓基地」負責人林慶同接受訪問的影片在社交平台 Threads 及媒體瘋傳，其「沒有頸部」畫面引起網民震驚，不少人誤以為影片是由 AI 生成。

外科手術切除為主要治療方案 術後嚴格戒酒防復發

馬德龍病目前主要是透過外科手術切除積聚的脂肪組織並採取嚴格的戒酒措施。在臨床手術治療方面，所有患者通常均需在全身麻醉下進行，醫生會根據病變的不同部位採用開放性手術、抽脂術，或兩者結合的方式進行切除。由於腫瘤並無完整包膜，手術時必須精確切除皮下至深層肌群表面的脂肪組織，並同時注意適當保留皮下正常的脂肪，以免引致皮膚缺血壞死。患者在術後若能徹底戒除酒癮，配合醫生治療，便能有效重塑外觀並控制病情發展。

資料來源：綜合資料

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