打瘦瘦針會甩頭髮？「休止期脫髮」壓力大、快速減肥都關事 專家教5招避免脫髮及肌肉流失

近年俗稱「瘦瘦針」的減肥針劑非常流行，營養功能醫學專家劉博仁在Facebook專頁發文指出，不少女性在使用瘦瘦針後體重固然顯著下降，但副作用卻是洗頭時掉髮量大增、髮縫變寬，肌肉量亦大幅下跌。

瘦瘦針模擬腸道荷爾蒙抑制食慾 熱量攝取大幅減少

瘦瘦針的主要原理，是透過作用於 GLP-1 或 GIP 受體，模擬人體進食後由腸道分泌的荷爾蒙。藥物主要透過三大途徑發揮作用：第一，作用於大腦食慾中樞以降低飢餓感與對食物的渴望；第二，延緩胃部排空速度，讓人更容易產生飽腹感且維持更久；第三，促進胰島素分泌並控制血糖。

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臨床數據顯示部分使用者出現脫髮 蛋白質攝取不足好關鍵

針對打瘦瘦針會否引致脫髮的問題，劉博仁表示有可能，但不是每個人都會發生。根據 Semaglutide 的減重臨床試驗資料，約有 3% 的使用者出現脫髮情況；而 Tirzepatide 的藥物資料亦顯示脫髮發生率約在 4% 至 5% 左右，且女性通報比例明顯較高。

2026 年刊登於《英國醫學雜誌》（BMJ）的大型研究指出，使用 GLP-1 類藥物發生非疤痕性脫髮的相對風險確實較高；專家強調其絕對發生率依然相當低（每千人每年約增加 3 至 9 例），研究僅證明兩者存在關聯，尚不能直接證明藥物會直接傷害毛囊。

脫髮原因包括：體重下降過快令身體優先將能量留給心臟及大腦等重要器官；蛋白質攝取不足導致缺乏構成頭髮的主要成分「角蛋白」；食量大減引致鐵、鋅、維生素 D 及 B12 等微量營養素缺乏；以及嘔吐等腸胃副作用引致脫水與營養不良。此外，甲狀腺異常、缺鐵性貧血或雄性禿等原有的生理因素亦可能疊加影響。

「休止期脫髮」毛囊並非永久受損

臨床上，體重下降同時伴隨脫髮的最常見解釋為「休止期脫髮」。當身體經歷快速減重、熱量或蛋白質嚴重不足、精神壓力大時，大量毛囊會提早由生長階段進入休止期，因此脫髮通常會在快速減重後的兩至三個月才突然變得明顯。

若脫髮主要是由快速減重或營養不足引起的休止期脫髮，在減重速度恢復穩定、營養補充充足後，由於毛囊並未受到永久性破壞，多數人的頭髮會在3至6個月後逐漸重新長出來。專家提醒，如果出現斑禿（圓形禿）、頭皮紅腫疼痛、疤痕，或是脫髮持續超過半年仍未改善，則需要前往皮膚科作進一步詳細檢查。

中高齡者肌肉減少 影響基礎代謝

任何大幅度的體重減輕，無論是節食、手術或使用藥物，均可能在減少脂肪的同時流失瘦體組織（包括肌肉與水分）。研究顯示，使用 GLP-1 類藥物減去的體重中，瘦體組織約佔總減重量的 20% 至 30%。若體重快速下降的同時出現握力變差、走路容易疲倦或身體組成檢測顯示骨骼肌下降，便不能單憑「體重變輕」來判斷減重成功。特別是對於中高齡人士而言，肌肉一旦流失，將會嚴重影響基礎代謝率、血糖利用能力、身體平衡及日後的生活自主能力。

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5個建議控制減重速度 每餐優先攝取蛋白質

要避免脫髮與肌肉流失，專家提出以下5個建議：

切勿將「吃得越少」當作效果越好，建議將每週減少原體重的 0.5% 至 1% 視為合理範圍，避免刻意極端節食。

減重期間每日蛋白質建議達到每公斤體重 1.2 至 1.6 克，分散於各餐食用，可選擇雞蛋、魚肉、雞肉、鮮奶、豆腐及豆漿等；慢性腎病患者則需經醫生評估。

每週安排兩至三次阻力訓練（如深蹲、彈力帶或啞鈴訓練），配合日常步行，給予肌肉足夠刺激。

掉髮不一定源於生物素缺乏，盲目大劑量補充更可能干擾甲狀腺抽血檢驗；若脫髮持續應尋求醫生進行鐵蛋白、甲狀腺及營養狀況檢測。

除了測量體重，應定期追蹤骨骼肌量、體脂率及握力，全方位評估健康狀況。

資料來源：營養功能醫學專家劉博仁

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