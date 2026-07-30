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44歲梁芷珮患子宮肌瘤 主要睇中醫對症下藥 治療9個月不用開刀接近康復！

醫生教室
更新時間：15:00 2026-07-30 HKT
發佈時間：15:00 2026-07-30 HKT

現年 44 歲的 TVB 旅遊達人梁芷珮（Christy），因主持熱播節目《潮什麼系列》而深受觀眾喜愛，事業得意的她家庭生活同樣美滿。近日，她於社交平台宣布一個好消息，困擾她一段時間的子宮肌瘤問題，在接受中藥配合針灸治療約 9 個月後，最近返回婦科覆診時驚喜發現肌瘤已大幅縮小至「細到搵唔到」，並大方公開看中醫的治療過程。

經期出血量異常確診子宮肌瘤 中藥配合針灸對症下藥

據了解，梁芷珮約在一年前發現經期出血量異常驚人，經婦科詳細檢查後，確診子宮內長有一個直徑約 4 厘米大的肌瘤。當時主診醫生評估後認為，以其年齡及肌瘤目前的生長位置，若尚未對周邊其他器官造成壓迫，可考慮先進行定期觀察與追蹤，未必需要即時安排手術切除。梁芷珮隨後決定尋求中醫協助，透過服食中藥配合針灸療法雙管齊下進行調理。

梁芷珮半年中醫調理見顯著效果 不用開刀接近康復

梁芷珮早前於 Facebook 發文與網民分享最新康復進展，表示在堅持服用中藥及接受針灸半年後，前往婦科覆診時已發現肌瘤縮小至幾乎無法測量。她特別強調該帖文絕非商業廣告，而是真心希望讓面臨同樣健康困擾的女性知道中醫對她的實質幫助。

梁芷珮早前做檢查發現有子宮肌瘤，她沒有開刀做手術，而是選擇服藥、針灸及看中醫。日前梁芷珮於IG上載與醫師的合照，留言表示：「之前嘅子宮肌瘤，食咗半年藥+針灸之後，啱啱婦科檢查，個肌瘤細到搵唔到！」她更強調帖文不是廣告，表示真的很想網民知道中藥幫到她，希望分享可以幫到大家。

 梁芷珮公開子宮肌瘤治療進度？

婦科癌有甚麼常見症狀？

據香港癌症資料統計中心資料指，子宮內膜癌子宮頸癌都是本港女性常見的癌症，分別位列第4及9位。子宮體是子宮中間較細小的部分，子宮頸則是子宮底部狹窄的開口，連接陰道。

子宮肌瘤又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，是一種十分常見的情況。隨着超音波檢查日趨普遍，很多沒有病徵的婦女都在檢查時發現有子宮肌瘤。

子宮內膜癌症狀

  • 早期和中期：陰道異常出血，包括停經前經期長而頻密、經血多或經期之間出血；停經後出血，或是停經後陰道出現異常分泌。
  • 後期：症狀明顯，包括性交和小便時骨盤腔疼痛、大便習慣異常（如便秘）、下腹有硬塊、陰道排出膿血。

子宮頸癌症狀

  • 早期和中期：早期一般沒有症狀，中期症狀與月經失調相似，例如陰道不正常出血、陰道異常分泌以及性交疼痛。
  • 後期：下腹痛、背痛、大小便困難、血尿、血便、失禁、腎積水、腳腫（淋巴水腫）。

子宮肌瘤症狀

  • 多數有子宮肌瘤的婦女都是沒有病徵。
  • 患者通常會經期過多，少部分患者可能會有經痛。
  • 如果肌瘤很大則可能引致腹痛或腹部隆起，若壓著膀胱會令患者有尿頻的感覺。

資料來源：香港癌症資料統計中心子宮體癌香港癌症資料統計中心子宮頸癌衞生署

延伸閱讀：防婦科癌必吃10種食物 營養師教多吃1種魚 降患卵巢癌風險

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