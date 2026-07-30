44歲梁芷珮患子宮肌瘤 主要睇中醫對症下藥 治療9個月不用開刀接近康復！

現年 44 歲的 TVB 旅遊達人梁芷珮（Christy），因主持熱播節目《潮什麼系列》而深受觀眾喜愛，事業得意的她家庭生活同樣美滿。近日，她於社交平台宣布一個好消息，困擾她一段時間的子宮肌瘤問題，在接受中藥配合針灸治療約 9 個月後，最近返回婦科覆診時驚喜發現肌瘤已大幅縮小至「細到搵唔到」，並大方公開看中醫的治療過程。

經期出血量異常確診子宮肌瘤 中藥配合針灸對症下藥

據了解，梁芷珮約在一年前發現經期出血量異常驚人，經婦科詳細檢查後，確診子宮內長有一個直徑約 4 厘米大的肌瘤。當時主診醫生評估後認為，以其年齡及肌瘤目前的生長位置，若尚未對周邊其他器官造成壓迫，可考慮先進行定期觀察與追蹤，未必需要即時安排手術切除。梁芷珮隨後決定尋求中醫協助，透過服食中藥配合針灸療法雙管齊下進行調理。

梁芷珮半年中醫調理見顯著效果 不用開刀接近康復

梁芷珮早前於 Facebook 發文與網民分享最新康復進展，表示在堅持服用中藥及接受針灸半年後，前往婦科覆診時已發現肌瘤縮小至幾乎無法測量。她特別強調該帖文絕非商業廣告，而是真心希望讓面臨同樣健康困擾的女性知道中醫對她的實質幫助。

梁芷珮早前做檢查發現有子宮肌瘤，她沒有開刀做手術，而是選擇服藥、針灸及看中醫。日前梁芷珮於IG上載與醫師的合照，留言表示：「之前嘅子宮肌瘤，食咗半年藥+針灸之後，啱啱婦科檢查，個肌瘤細到搵唔到！」她更強調帖文不是廣告，表示真的很想網民知道中藥幫到她，希望分享可以幫到大家。

梁芷珮公開子宮肌瘤治療進度？

婦科癌有甚麼常見症狀？

據香港癌症資料統計中心資料指，子宮內膜癌及子宮頸癌都是本港女性常見的癌症，分別位列第4及9位。子宮體是子宮中間較細小的部分，子宮頸則是子宮底部狹窄的開口，連接陰道。

子宮肌瘤又稱為子宮肉瘤或子宮纖維瘤，是一種十分常見的情況。隨着超音波檢查日趨普遍，很多沒有病徵的婦女都在檢查時發現有子宮肌瘤。

子宮內膜癌症狀

早期和中期：陰道異常出血，包括停經前經期長而頻密、經血多或經期之間出血；停經後出血，或是停經後陰道出現異常分泌。

後期：症狀明顯，包括性交和小便時骨盤腔疼痛、大便習慣異常（如便秘）、下腹有硬塊、陰道排出膿血。

子宮頸癌症狀

早期和中期：早期一般沒有症狀，中期症狀與月經失調相似，例如陰道不正常出血、陰道異常分泌以及性交疼痛。

後期：下腹痛、背痛、大小便困難、血尿、血便、失禁、腎積水、腳腫（淋巴水腫）。

子宮肌瘤症狀

多數有子宮肌瘤的婦女都是沒有病徵。

患者通常會經期過多，少部分患者可能會有經痛。

如果肌瘤很大則可能引致腹痛或腹部隆起，若壓著膀胱會令患者有尿頻的感覺。

資料來源：香港癌症資料統計中心子宮體癌、香港癌症資料統計中心子宮頸癌、衞生署

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