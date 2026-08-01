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點解一放假就病？專家拆解「放電效應」 高壓族群有得避？必學5招防假期魔咒

醫生教室
更新時間：16:07 2026-08-01 HKT
發佈時間：16:07 2026-08-01 HKT

「一放假就病」相信不少人都非常有共嗚。工作中「搏殺」足幾個月，卻不幸地一放假就開始喉嚨痛、鼻塞、頭痛，所有假期計劃只好泡湯！原來，這種「假期魔咒」是確實有科學根據，這現象又稱為「放電效應（let-down effect）」或「休閒病」（Leisure Sickness）。

放電效應｜壓力後身體反彈 

外媒報道，Henry Legere醫生解釋，長期處於慢性壓力下，身體會持續分泌皮質醇和腎上腺素，進入「戰鬥或逃跑」模式。免疫系統在此期間會產生變化，睡眠亦受影響，許多人只是不自覺地撐過疲勞和疼痛等不適症狀；當壓力突然下降時，發炎路徑可能反彈，引發偏頭痛，潛伏的病毒或呼吸道症狀。

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放電效應｜小型研究：3%人常在假期生病

雖然「放電效應」或「休閒病」並非正式醫學診斷，但2002年荷蘭一項小型研究發現，約3%參與者經常在周末或假期生病，最常見症狀包括頭痛、疲勞、肌肉酸痛、噁心和感冒症狀。研究人員推測，從長期工作狀態過渡到放鬆狀態，可能是一個關鍵因素。

「放電效應（let-down effect）」
「放電效應（let-down effect）」

 

Legere醫生指出，這類「假期魔咒」現象具有生物學合理性，尤其對責任重大、表現卓越的個體，假期首幾天就是慢性壓力「要還債」的時候。

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放電效應｜5大策略防止假期病

專家建議，與其把假期當作「開關」般切換，不如採用以下方法，幫助身體順利過渡：

  1. 逐步完成工作：避免衝刺到最後一刻，預留時間處理重要項目，減少壓力累積。

  2. 保護睡眠：旅行前數天確保充足休息，讓身體有時間恢復。

  3. 保持水分：旅行前後注意補充水分，幫助身體適應環境變化。

  4. 限制飲酒、穩定咖啡因：避免過量飲酒，保持咖啡因攝取習慣相對穩定，以防戒斷性頭痛。

  5. 輕鬆運動：旅行日進行散步或伸展等輕量活動，幫助身體適應轉變。

放電效應｜別把假期行程排太滿

Legere醫生提醒，最好把假期當作為自己「充電」的訓練，而非「每一分鐘都要填滿活動」。下次計劃假期時，盡量安排一日緩衝時間，讓身體和心理適應放鬆節奏，慢慢進入休假狀態，讓身體真正獲得休息，享受一趟無病無痛的旅程。

 

資料來源：New York Post

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