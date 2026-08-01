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睇演唱會必備軟糖！日本「文旦糖」被封尿意救星 原理公開 中醫教3招防尿急

醫生教室
更新時間：13:03 2026-08-01 HKT
發佈時間：13:03 2026-08-01 HKT

不少市民都曾遭遇坐長途車無處如廁，或是觀賞長達三小時的電影及演唱會時突然尿急的尷尬困境。最近，一款睇演唱會必備的日本柚子味軟糖在社交平台 Threads 上引發熱烈討論，不少網民分享指出，在入場前食用幾粒即可全程免受尿意困擾，無須中途離場，能安心睇足全程。甚至有傳言指食用糯米糍或糯米飯亦有相同延遲水分吸收的效果，非常適合長途車或長片觀影時食用。

睇演唱會必備軟糖！醫生：糯米吸水能力極其有限 

這款被譽為「尿意救星」的糖果名為「BonTan 飴」（日本文旦糖），其表面包裹著一層米紙或糯米紙。雖然有試食過的網民表示其風味相當清新好食，但亦有市民抱怨質地較為「黏牙」。究竟這款軟糖是否真的具有防尿急的神奇功效？日本泌尿科專家為大家親自拆解背後的醫學原理！

針對網絡上流傳「糯米紙能吸收水分從而減少尿意」的說法，日本所澤伊曾野診所院長、泌尿科醫生磯野誠指出，目前醫學界並沒有明確的科學證據支持這一觀點。磯野醫生解釋，雖然糯米確實具備一定的吸水特性，但一盒軟糖所含有的糯米紙份量極少，單憑該份量根本不足以在體內產生顯著的吸水效果。

不過，磯野醫生補充，當多個複合因素疊加作用時，確實有可能讓人的尿意暫時減弱。其中一個關鍵在於交感神經的反應。軟糖中的甜味與柑橘酸味能有效刺激人體交感神經，進而促使膀胱肌肉放鬆並使尿道括約肌收縮。當膀胱獲得更大的擴張空間時，產生的尿意自然會隨之暫時減輕。

最近，一款睇演唱會必備的日本柚子味軟糖在社交平台 Threads 上引發熱烈討論，不少網民分享指出，在入場前食用幾粒即可全程免受尿意困擾，無須中途離場，能安心睇足全程。(セイカ食品提供)
最近，一款睇演唱會必備的日本柚子味軟糖在社交平台 Threads 上引發熱烈討論，不少網民分享指出，在入場前食用幾粒即可全程免受尿意困擾，無須中途離場，能安心睇足全程。(セイカ食品提供)

分泌唾液能抑制喝水慾望

另一方面，當口中含著糖果時，會持續促進唾液分泌。這不僅能令口腔維持濕潤、降低想喝水的慾望，更可能間接增加體內抗利尿激素的分泌，減少尿液形成。

磯野醫生強調，最關鍵的因素或許來自於「心理暗示」。在無法隨意離開座位的封閉環境下，不安與緊張的情緒往往會放大尿意；當大腦相信「只要吃了這款糖果就不會想去廁所」時，這種安心感能有效分散注意力，達到減輕尿意的效果。

中醫師教3大防尿急建議 避免喝含咖啡因飲品

對於坊間有軟糖可以抑制尿意，註冊中醫師李廣冀向《星島頭條》解釋有關作用，並分享如看演唱會前想要減少尿意，應避免食哪些利尿食物。

1. 酸甘化陰，收斂固攝

  • 根據中醫「酸甘化陰」理論，酸味與甜味（甘味）結合能促進體內津液生長。生成的津液具有「收斂」與「固攝」的作用，能幫助固攝下焦津液，減少體內水氣過度下趨或累積，從而達到減少尿意、緩和尿急的效果。

2. 甘以緩之，舒緩急迫

  • 「甘以緩之」是指甘甜味道（如糖果中的麥芽糖或糯米成分）具有補脾健中、緩急止痛的作用。甘味能舒緩因情緒緊張引致的平滑肌痙攣，放鬆膀胱及尿道的緊繃感，從而減輕急迫的尿意，帶來身心放鬆（Relax）的感覺。

3. 疏肝理氣，氣化得宜

  • 糖果中所含的柑橘類果皮香氣（揮發油）具有「疏肝理氣」的功效。中醫認為小便頻數有時是由於情緒緊張或壓力過大所致。透過疏解肝氣、調理氣機，能紓緩緊張情緒，使氣化功能恢復正常，進而減少因精神因素引起的頻尿與尿意感。

對於看演唱會前如何避免急尿，李廣冀醫師建議應避免飲用含咖啡因及具利尿作用的飲品：

  • 避免利尿飲品： 應避免飲用含咖啡因及具利尿作用的飲品，例如綠茶、咖啡，以及薏米水、綠豆水、玉米鬚水或相關湯水，以免加速排尿。

  • 注意場館環境： 演唱會場館內冷氣通常較強，人體毛孔收縮會使排汗量減少，水分大多轉由尿液排出，在低溫環境下更容易產生尿意。

  • 適量補水原則： 入場前切勿過量飲水，但也不必完全禁水，若口渴時適量補充少許水分即可。判斷水分是否足夠，可以觀察尿液顏色——若尿液呈淺黃色，即代表體內水分已十分充足，無需再額外大量補充。

資料來源：泌尿科醫生磯野誠、中醫師李廣冀

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