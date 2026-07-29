浸大免費中醫服務2026｜解決失眠焦慮問題！招募18至65歲人士 即睇參加資格/報名方法

香港都市人普遍關注的失眠問題以及生活壓力，焦慮及抑鬱等精神健康隱患日益嚴重。香港浸會大學（浸大）現正公開招募受情緒及睡眠困擾的市民，免費提供為期六星期的中醫藥治療及專業輔導服務。《星島頭條》整理有關計劃的詳細資料、合資格條件及報名方法，有需要的人士不妨了解一下！

浸大免費中醫精神健康服務 跨專業結合中醫藥與心理輔導

香港浸會大學中醫藥學院臨床部在賽馬會慈善信託基金的慷慨捐助下，與新生精神康復會攜手合作，共同推出名為「賽馬會杏林『心』間計劃」的健康項目。這亦是全港首個將中醫藥應用於治療睡眠及精神疾病的大型社區服務，旨在運用中醫藥治療改善失眠、焦慮或抑鬱困擾。

該計劃將免費為患有輕度至中度抑鬱、焦慮及失眠症狀的香港市民，提供為期 6 星期診症服務，當中包括專業中醫診斷、中藥處方，以及結合中醫與心理輔導的綜合治療方案。

填寫問卷即報名，查詢熱線 3411-2094，點擊連結可填寫報名問卷，或電郵至[email protected]

(賽馬會杏林「心」間計劃@Facebook)

招募18至65歲香港居民參加 有失眠或疲倦等症狀可申請

在參加資格方面，計劃主要招募符合條件的市民，參加者需預先填寫問卷進行初步篩查，最終資格將由專業團隊嚴格評估並作出最後決定。

基本對象 ：年齡介乎 18 至 65 歲的香港居民。

症狀要求 ：經評估問卷證實經歷輕度至中度的抑鬱、焦慮或失眠症狀。自覺有以下一項或多項症狀困擾者均可申請： 失眠或嗜睡 經常感到疲倦 焦慮或抑鬱 壓力過大 記憶力下降 口乾 頭痛頭暈 肌肉疼痛

能力與意願 ： 能夠理解並依照中文書面及口頭指示完成評估問卷。 簽署並願意提供知情同意書。



正服藥或接受心理治療者不宜參加 多項慢性病及神經疾病人士不適用

為了確保研究安全性與評估精準度，計劃設有嚴格的排除標準，以下人士不適合參加：

藥物及療程因素 ： 正服用西醫或中醫處方的安眠或舒緩情緒藥物者。 正接受心理輔導、認知行為治療等幫助安眠或舒緩情緒之療程者。 正在參加其他臨床試驗者。

生理及特殊狀態 ： 現時或準備懷孕，或正在哺乳的女性。 有中藥過敏史者。 有酒精或藥物濫用史者。 現時存有自殘或傷害自己想法與行為者。

既往及慢性疾病 ： 現時或曾經患有精神分裂症、躁鬱症、創傷後應激障礙（PTSD）等精神疾病者。 患有失智症、帕金森氏症、腦部腫瘤、癲癇症等神經系統疾病者。 患有癌症、中風、心臟病、末期肝病或腎病等嚴重慢性疾病者。



資料來源：賽馬會杏林「心」間計劃

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