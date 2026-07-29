Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

平價大腦減壓神器！研究證𡁻香口膠助緩解焦慮、提升專注力 竟是考試最佳「減壓操」？

醫生教室
更新時間：12:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：12:00 2026-07-29 HKT

生活壓力大，是不少都市人的共同困擾。要緩解焦慮，除了冥想、運動或聽音樂之外，還有一個「超高性價比」的大腦減壓神器——嚼香口膠。多項研究證實，嚼香口膠不僅有助降低焦慮，更可能改善考試表現，甚至改變痛覺感知。

香口膠有效減壓 研究：顯著降低焦慮感

澳洲紐卡索大學曾發文分享，有研究顯示，經常嚼香口膠的人，焦慮感明顯低於從不咀嚼者。雖然背後機制尚未完全明確，但動物研究指出，咀嚼動作本身就具有安定情緒的潛在作用。

另一項研究發現，進食香口膠的組別在需要持續投入心智的任務中，注意力和警覺性均有所改善。2019年一項研究更進一步測試規律嚼食對壓力、焦慮與考試表現的影響。

【同場加映】Gen Z自製「焦慮自救包」 10分鐘平復強烈恐慌！附5大實用小物拯救負能量

專注力提升 考試前的最佳「腦力操」

研究團隊將100名護理系學生分為3組：

  1. 連續19天每天嚼無糖香口膠至少30分鐘，
  2. 連續嚼7天每天嚼無糖香口膠至少30分鐘，
  3. 完全不嚼。

結果顯示，兩個嚼食組別的憂鬱、焦慮和壓力程度顯著較低；但只有連續19天嚼食的組別，學業成績明顯優於其他組別。研究人員推測，考前嚼香口膠或有助學生克服考試壓力，但對本身專注力欠佳的人，效果可能有限。

或可改變疼痛感知 術後患者疼痛感降低

嚼香口膠的影響或不止於情緒與專注力。161名接受大腸直腸手術患者的研究發現，術後每天嚼四次香口膠的患者，在術後第2至第5天所感知的疼痛程度較低。另一項在土耳其兒童醫院進行的試驗亦發現，接受靜脈穿刺時嚼香口膠的兒童，護士與孩子本人均回報痛感顯著減輕。

雖然確切機制尚待驗證，但專家推測，嚼香口膠的鎮痛效果可能與大腦中涉及血清素的神經元有關——血清素是影響情緒、焦慮及疼痛感知的重要神經傳遞物質。

選無糖更護齒 輕鬆養成減壓習慣

要將這項習慣融入生活，建議選擇無糖香口膠，既減少牙菌斑與蛀牙風險，又能達到減壓效果。無需特別時間或場地，隨時隨地都能進行，堪稱大腦最平價的「減壓神器」。

 

延伸閱讀：吃香蕉三文魚可減壓抗焦慮？營養師推介10種食物 改善情緒又護腦

最Hit
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
俞琤疑健康出問題  個人騷哽咽發表「最後一次」言論  兩摰友谷薇麗、施南生先後離世打擊大
影視圈
16小時前
十屋苑充電樁工程驚傳爛尾 承辦商爆財困遭環保署除名 大股東稱受騙報警
十屋苑充電樁工程驚傳爛尾 承辦商爆財困遭環保署除名 大股東稱受騙報警
突發
5小時前
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 網民紛紛上傳各地災情畫面︱不斷更新
熊本地震｜高市早苗：至今造成13死 網民紛紛上傳各地災情畫面︱不斷更新
即時國際
25分鐘前
熊本嘉島町Aeon Mall有大規模倒塌情況。路透社
01:17
熊本地震︱嘉島町Aeon Mall爆炸多人死亡 八代市地殼現84厘米變形︱有片
即時國際
14小時前
全港10大西餅店長者優惠！樂悠咭/長者咭買麵包高達9折 東海堂/聖安娜/A-1 Bakery
全港10大西餅店長者優惠！樂悠咭/長者咭買麵包高達9折 東海堂/聖安娜/A-1 Bakery
飲食
18小時前
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
何伯病逝｜社署稱社工正聯絡家屬 按需要提供適切協助
突發
16小時前
六合彩︱頭獎一注獨中得1800萬 攪珠結果出爐即刻入嚟對冧巴！
社會
14小時前
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
何伯離世｜未辦妥離婚手續？  網民熱議何太必爭450萬遺產或成最終贏家：希望唔好益佢
影視圈
19小時前
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
16歲少年網上轉售洗衣液致富 不足一年創逾百萬銷售 靠AI篩選入貨 感悟「機會處處皆在」
商業創科
2026-07-28 06:00 HKT
旺角建興大廈血案內情曝光 男遊客嫖妓 為肉金爭拗 遭跨性別鳳姐刺頸
旺角建興大廈血案內情曝光 男遊客嫖妓 為肉金爭拗 遭跨性別鳳姐刺頸
突發
2小時前