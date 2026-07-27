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日本國寶級作家東野圭吾逝世享年68歲 附大腸癌12個常見徵狀 1類飲食習慣屬高危

醫生教室
更新時間：15:35 2026-07-27 HKT
發佈時間：15:35 2026-07-27 HKT

曾以《嫌疑犯X的獻身》榮獲直木賞、並創作過被多國改編為影視作品的《白夜行》等無數暢銷小說的日本國寶級推理作家東野圭吾，於 7 月 23 日因大腸癌離世，享年 68 歲。告別式遵照家屬意願，以家族葬的形式低調舉行。

理科背景工程師投身文學創作 經典校園密室推理劇本一舉奪獎

東野圭吾 1958 年出生於大阪市，畢業於大阪府立大學電氣工程學系。畢業後他曾於汽車零部件製造商擔任工程師，同時利用業餘時間展開小說創作。1985 年，他憑藉以女子高中密室殺人案為背景的推理小說《放課後》，榮獲第 31 屆江戸川亂步賞並正式出道；1999 年再以長篇小說《秘密》摘下第 52 屆日本推理作家協會賞。

神探伽利略系列改編影視風靡全球 作品全球發行量破億大關

東野圭吾於 2005 年發表的代表作《嫌疑犯X的獻身》，講述一名極具數學天賦的高中教師企圖策劃一宗完美犯罪，並與舊友物理學家展開頂尖智力對決的故事。該作品完美融合了出人意表的驚人真相與深沉的純愛悲劇，一舉包辦第 134 屆直木賞與第 6 屆本格推理大賞兩項殊榮。

包括該作品在內的「神探伽利略」系列其後獲改編為由福山雅治主演的同名電視劇及電影，掀起狂熱追捧，成為現象級超大型暢銷作品。東野圭吾一生出版了包括「加賀恭一郎」系列及「假面飯店」系列等超過百部以推理為主的知名作品，被公認為當代最頂尖且具代表性的日本作家。

東野圭吾的創作生涯獲獎無數：2012 年以《解憂雜貨店》獲頒中央公論文藝賞；2013 年以《夢幻花》獲得柴田鍊三郎賞；2014 年則凭《祈禱落幕時》奪得吉川英治文學賞。2023 年，其作品於日本國內的累計發行量正式突破 1 億冊大關，同年更獲日本政府頒發紫綬褒章及菊池寬賞等崇高榮譽。

此外，他於 2009 年至 2013 年期間出任日本推理作家協會理事長，並於 2014 年至 2019 年擔任直木賞選評委員。原定於同年 8 月 5 日發行、「神探伽利略」系列的最新長篇小說《永遠的記憶》，如今成為了這位偉大作家留給世人的最後絕響。

大腸癌12徵兆較常見 易疲倦頭暈要留意

據香港癌症資料統計中心資料顯示，大腸癌是本港第3大常見癌症，同時亦是本港第2大致命癌症，本港在2022年已錄得5190宗大腸癌新症及2270宗死亡個案。早期的大腸癌或全無症狀，較常見的徵狀如下：

  • 大便帶血、或呈黑色、帶黏液，或直腸出血
  • 排便習慣突變（持續便秘或腹瀉）
  • 糞便形狀改變（幼條狀）
  • 大便後仍有便意
  • 無故體重下降
  • 下腹不適（腹部發脹或腸絞痛）
  • 手腳冰冷
  • 疲倦
  • 心跳加速
  • 氣喘
  • 面色蒼白
  • 頭暈

甚麼人易患大腸癌？

癌症網上資源中心亦列出大腸癌的常見風險因素，不良飲食習慣和曾患有某些腸病的人，患大腸癌的機率更高：

  1. 飲食纖維含量不足
  2. 進食大量紅肉和加工肉
  3. 缺乏體能活動、肥胖
  4. 飲酒和吸煙
  5. 帶有遺傳性的腸病，例如「家族性大腸腺瘜肉病」或「連氏綜合症」
  6. 大腸長期發炎，例如「潰瘍性結腸炎」
  7. 過往有大腸瘜肉
  8. 直系親屬有大腸癌家族史

資料來源：綜合資料

延伸閱讀：防大腸癌必吃8種食物 營養師教自測6大症狀 常吃這小食大腸癌風險降24%

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