世界盃後遺症致失眠？醫生教食1款番茄助眠 補充4大營養放鬆血管

2026年世界盃賽事圓滿落幕，長達一個月的狂歡過後，本港不少球迷開始浮現「世界盃後遺症」。年逾40歲、任職企業高管的資深球迷陳先生表示，賽事期間他每晚設定鬧鐘，堅持於凌晨3時或5時起床觀看直播。儘管世界盃已結束多日，其生理時鐘仍未能恢復正常，連續數晚出現嚴重失眠，更因此拖累日間的工作表現。不少網民表示：「現在半夜 4 點會自動醒來」，更有網民直言：「作息時間大亂，嚴重影響工作。」

許多人為了助眠與紓壓，不惜花費重金購買各式保健食品，卻忽略了日常生活中唾手可得的蔬果，其實就蘊含着珍貴的睡眠輔助成分。對於解決失眠問題，家庭醫學科醫生陳欣湄曾經分享，她在日本便利店發現了一款含有高濃度 GABA 的基因編輯番茄，而市場上常見的紅熟牛心茄（Beef Tomato）同樣含有這種有助放鬆身心的天然成分，市民不必遠赴日本，在屋企附近的街市就能輕鬆購得。

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GABA為大腦天然抑制性神經傳導物質

陳欣湄醫生說明，GABA（γ-胺基丁酸）聽起來像化學保健品成分，但其實它是人體會自行合成的胺基酸，亦天然存在於許多日常食物當中。她指出，GABA 是大腦主要的「抑制性」神經傳導物質，適量攝取有助於放鬆神經、安定情緒。

根據日本一項小型臨床研究發現，攝取約 50 毫克的 GABA 可以顯著降低與壓力相關的生理指標，包括壓力荷爾蒙「皮質醇」以及唾液中的 chromogranin A 均出現下降趨勢。這亦是日本機能性表示食品將 GABA 列為「緩解暫時性壓力」有效成分的核心依據之一。

牛心茄富含天然GABA 持續攝取比單次大量攝取更有效

不過，陳醫生補充指出，市民完全不需要特地飛往日本購買該款番茄，因為日常市場上售賣的牛心茄本來就富含 GABA，是常見水果中少數天然含有該成分的優質選擇之一。她分享自己的日常習慣是每天至少食用 2 顆牛心茄，這並非因為 2 顆能達到某個絕對的治療劑量，畢竟番茄的 GABA 含量會因品種及成熟度不同而有所差異，而是將其視為每日穩定累積 GABA 的便利食物來源。

陳醫生強調，正如我們不會靠單一餐飯補齊一整天所需的維他命一樣，攝取 GABA 亦是同理，日常持續累積比一次性大量補充更為務實有效。她建議市民可切片當作餐後水果食用、製作新鮮沙律，或是加入湯品中烹煮，均是極佳的生活習慣。

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