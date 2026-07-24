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坐公廁惹「椰菜花」？台女控訴無性行為也中招 稱有嚴重心理陰影、夢見再感染

醫生教室
更新時間：12:51 2026-07-24 HKT
發佈時間：12:51 2026-07-24 HKT

近日有網民分享在歐洲使用公廁後，感染俗稱「椰菜花」的生殖器疣，即使多年沒有性行為，仍不幸中招，留下長期陰影。HPV無處不在，甚至可能與性生活無關。事件令人關注HPV的傳播途徑與預防方法。有醫生向《星島頭條》指出，HPV傳播途徑不只性接觸，呼籲男女主動接種疫苗，絕不能掉以輕心。

公廁用後兩個月 肛門長出椰菜花狀肉芽

該名台灣女網民在社交平台發文，指數年前遊歐時，某晚喝醉後衝入公廁，直接坐上馬桶如廁。回台兩個月後，肛門附近開始冒出像椰菜花的肉芽，起初以為是疹子，自行塗藥膏無效。直至去診所檢查後，才確診為生殖器疣（椰菜花）。事主強調，數年來沒有性行為，毛巾自備，唯一可能的感染途徑就是那次使用公廁。

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醫生推測，當時前一名使用者剛離開，病毒仍存活於馬桶表面，加上事主皮膚有微小傷口、免疫力較差，令極低機率的感染發生。可見HPV無處不在，甚至可能與性生活無關。

事主其後接受雷射手術，配合藥物治療及接種HPV疫苗，至今未復發，但留下嚴重心理陰影，稱「雖然到現在都沒有復發，但卻留下長期的陰影和焦慮，菜花就像憂鬱症一樣千方百計困擾著我，例如夢到屁股長滿菜花，或又回到那間廁所」，患病經歷令人心酸。

醫生拆解：HPV傳播不只性接觸

方陽醫生曾向《星島頭條》表示，HPV不一定只經由性行為傳播，亦有機會經間接接觸受污染環境表面而感染，因此保持良好個人衛生非常重要。方醫生提醒，病毒可透過手部接觸及口交傳播，即使全程正確使用安全套，由於HPV經皮膚與皮膚接觸（包括外陰周圍未被安全套覆蓋的部位）傳播，仍無法完全阻隔。

事實上，醫學技術無法追溯病毒傳播方向，男性感染後抗體水平極低，較女性更易出現「持續感染」，自身免疫力難以清除病毒。HPV潛伏期可長達十年以上，病毒可在體內隱藏多年而無任何症狀，感染時間難以追溯，因而增加社區傳播風險。加上，HPV並非女士專屬，男士同樣屬於高風險族群，高危型HPV可引致陰莖癌、肛門癌及口咽癌，男性感染後果往往更為嚴重。

呼籲男男女女主動接種疫苗

方醫生指，安全套無法完全阻隔HPV，病毒可經未被覆蓋的皮膚接觸傳播，即使正確使用安全套，仍有感染風險。低危型HPV引致的生殖器疣極難徹底根治，容易反覆復發，患者長期承受巨大心理壓力。一旦惡化為頭頸癌，治療過程可能影響吞嚥及說話功能，甚至改變面容，嚴重影響生活質素及自信。他呼籲，無論男女，都要接種疫苗、定期檢查、保持良好衛生習慣。

延伸閱讀：男女都會感染HPV病毒 1類人風險達8成 醫生解構高危因素/預防方法/疫苗選擇

 

 

 

 

 

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