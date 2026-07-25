夏日狂歡隱患 醫生拆解「爆肺」成因 可否坐飛機或潛水？邊類人最易中招？

心胸肺外科專科余思遠醫生同你拆解同深入探討「爆肺」事項。

Q1：醫生，「爆肺」成日講啦，其實個肺係咪真係好似氣球咁爆開？邊類人最容易中招？

其實個肺並唔係「爆炸」, 只係有地方漏氣. 肺漏氣, 氣積聚在胸腔, 就係醫學名詞"氣胸"的定義。 邊類人最容易中招？咁就要睇個肺本身有冇已知疾病。 如果肺部有已知嘅疾病，就叫做繼發性氣胸。 本身無任何潛在的疾病, 或者說導致患者氣胸的原因並無歸類為某一種疾病，就叫做原發性氣胸。年輕, 高, 瘦, 食煙的 男士, 原發性氣胸的病發率會比較高。

Q2：點解好似好少聽女仔會「爆肺」？男女比例係幾多？如果係「高大嘅肥仔肥妹」，又屬唔屬於高危一族？

確實「爆肺」重男輕女得好厲害！ 原發性氣胸的男女比例大約是 8:1。 至於點解年輕、高、瘦、嘅男仔特別容易有原發性氣胸呢？其實具體嘅成因係不明㗎，有可能係因為呢一類患者，肺嘅頂部容易形成一啲唔正常嘅肺氣疱，呢啲肺氣泡結構上比較脆弱，容易穿，穿咗就會漏氣。

Q3：夏天去船 P、音樂節或者露營，有咩夏日生活習慣會突然引爆呢個「炸彈」？

首先要強調一點：氣胸嘅病發可以係冇任何原因嘅。而大部分都係喺靜態嘅情況病發，同去船P、玩運動，或者其他生活習慣冇任何嘅關聯性。可能有關聯性嘅，包括：打颱風之前嘅氣壓變化，聽啲好響嘅音樂，或者玩深海潛水。

Q4：去去吓船 P 突然胸口痛，點樣分係「中暑、玩得太攰」定係「爆肺」？有咩跡象？

爆肺典型嘅症狀包括：突發性嘅心口痛同埋氣促 但係導致心口痛同埋氣促都有好多唔同嘅原因，千祈唔好嘗試自己去判斷。如果症狀持續，就唔好掛住玩，盡快搵醫生睇睇發生咩事。

Q5：如果喺大海中間（船 P）或者深山露營時有人爆肺，身邊朋友可以做咩幫手？有冇「黃金時間」？

千祈唔好畀啲醫療劇誤導咗你。 氣胸嘅診斷，一定係交畀專業嘅醫護人員。身邊嘅朋友如果覺得有唔妥，就要盡快幫你個friend call白車。 至於有冇所謂嘅黃金時間，就在乎胸腔裏面嘅氣壓有幾高。氣壓太高，會影響血壓脈搏嘅穩定，有機會致命。呢個情況叫做「張力性氣胸」。一旦確診, 醫生要盡快插針減壓同埋插喉放氣。

Q6：送到醫院後，常規嘅處理程序係點？依家有冇一啲新嘅微創治療方法？

醫生會即時照 X 光確診。 氣胸的初步治療有三大原則: 改善症狀, 肺部復張, 防止惡化 一般來講，如果患者氣喘和心口痛明顯，胸腔裡面的氣較多將個肺壓到好扁，或者D氣越來越多，令肺部越壓越扁，呢D情況就要考慮抽針或者插喉放氣。 如果病人持續漏氣、復發、或者想長遠減低翻發風險，可以考慮做微創手術。用一個至三個細傷口，放入鏡頭及儀器，切除肺部頂端脆弱嘅小氣泡，並進行「胸膜粘連術」，即係俗稱嘅黐肺手術。

Q7：迷思一：後生仔身壯力健，爆過一次肺，好番之後係咪就「免疫」唔會再爆？

原發性氣胸嘅復發率相當高。如果第一次爆肺只係用保守治療，一年內嘅復發率高達 50%。如果爆過第二次，第三次爆嘅機會更升到 60% 以上。所以，如果屬於高危復發群組，醫生通常會建議做微創手術，將返發嘅機會減到3-5%。

Q8：迷思二：爆過肺嘅人，一世都唔可以再坐飛機或者去潛水？

呢個係好多人嘅誤解。 坐飛機： 爆肺之後搭唔搭得飛機，依家醫學界仲未有共識。一般嘅建議係：剛爆肺後 2 至 3星期內（視乎醫生評估及是否已痊癒）盡量避免坐飛機。 深海潛水： 呢個就真係要嚴格禁止。因為深海潛水嘅氣壓變動太大，萬一喺水底突然爆肺，又出現咗張力性氣胸，危險性太高，所以爆過肺又未做手術嘅人不建議再玩深海潛水。

Q9：康復之後，後生仔女喺日常起居、運動保養上有咩要注意？

點樣預防復發？ 好返之後就要盡快回復返正常嘅生活，唔需要有乜嘢好特別嘅避忌，因為氣胸返唔返發，你預計唔到，亦都通常防止唔到嘅。 如果有食煙習慣嘅一定要盡早戒煙。食煙會破壞肺部組織，會增加氣胸同埋其他肺部疾病嘅風險。

撰文：心胸肺外科專科余思遠醫生

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