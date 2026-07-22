獵奇醫美？韓國興起打「屍皮針」回春 用死者皮膚製膠原蛋白 美國FDA未批准多國診所搶先提供？

打醫美針越來越普遍，但由屍體皮膚提煉而成的抗老針，你又敢不敢打？近年韓國醫美界掀起「從遺體捐贈者的皮膚提取膠原蛋白」再製成抗老針劑，稱可以逆齡兼重返20歲。目前這款「屍皮針」已引入南韓、新加坡、日本、美國等地，更有網紅打完大讚「皮膚更滑溜」、「媲美BB嫩肌」。

屍皮針｜遺體皮膚製成膠原蛋白、稱重建肌底

外媒報道，這項名為 Elravie Re2O（意即Return to your 20s）的療程，自2024年底推出以來迅速引起關注，Re2O是先從美國遺體捐贈者身上採集皮膚，送往實驗室去除所有細胞物質，僅留下「細胞外基質」——即含有膠原蛋白、彈性蛋白、玻尿酸和黏著性醣蛋白的「天然支架」，讓患者自身的皮膚細胞依附並生長。

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首爾DoD皮膚科診所的皮膚科醫生Kim Han-saem表示，處理過的皮膚組織已去除所有細胞，目的在於防止免疫排斥和過敏反應。與傳統皮膚促進劑（如Rejuran麗珠蘭）僅刺激皮膚產生彈性蛋白和膠原蛋白不同，Re2O不僅發出修復信號，而是提供結構性支架，幫助重建皮膚基底。

屍皮針｜網紅熱捧 大讚皮膚滑溜、媲美BB肌

在首爾接受療程的化妝師NamVo在TikTok分享：「我真希望自己有打鎮靜劑，因為真的痛死了。但到了第三天，看起來就像初生寶寶嫩肌。雖然過程折磨，但我百分百願意再來一次。」

（圖：madeinkorea____@TikTok、namvoglow@TikTok）

另一名接受療程的Tiktok網紅Sara Yoon則表示，效果顯著：「如果你的年紀稍長，皮膚偏乾且較薄，值得嘗試，你會看到更立即的效果。外國Reddit上亦有用戶分享：「第二周，我明顯感覺臉部觸感有顯著變化，皮膚非常滑溜細緻。到了第六周，毛孔細緻的效果不容否認，粉底均勻滑過，不再卡在凹洞裡——對我的膚質來說簡直是終極勝利。」

屍皮針｜遺體捐贈方是否知情？未獲美國FDA批准？

有批評者質疑，當這些組織可用於乳房重建或燒燙傷治療等重要重建手術時，是否應將其用於醫美用途。製造商表示，僅使用已取得醫美用途同意書的捐贈組織，但遺體捐贈者是否完全理解其用途，仍引發倫理關注。

在監管方面，在韓國此類產品被歸類為「人體組織」而非「醫療器材」，無需食品醫藥品安全部門批准、即可供應，這解釋了它為何迅速「爆紅」同時也引發爭議。部分診所在透明度與溝通上亦存在問題，首爾DoD皮膚科診所醫療總監Lee Joon醫生指：「診所有義務揭露原料來源，但有些診所卻使用『頂級膠原蛋白』等委婉說法。」

目前，Re2O尚未獲得美國食品藥物管理局（FDA）的批准，目前除了南韓，新加坡和日本等地也已引進，部分紐約的醫美診所已經開始提供這項療程，製造商希望能在2027年正式將這項療程引入美國市場。

屍皮針｜英國監管嚴格 短期內難上市

業界指出，這類產品在英國會被歸類為藥品，必須通過藥物及保健產品管理局（MHRA）的嚴格評估，且MHRA不太可能批准這類產品在英國使用。Lee Joon醫生亦認為，英國在規範下，對使用遺體組織用於醫美注射的門檻要高得多。

目前英國已有許多合法且爭議較小的膠原蛋白刺激療程，當中的重組膠原蛋白在實驗室中以基因工程細胞生產，非取自人體或動物組織，被視為更安全、更道德的注射替代方案。

資料來源：綜合報道

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