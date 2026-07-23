32歲港女頭皮「胎記」突然凸起 確診第三期黑色素瘤 拒悲觀在Thread記錄抗癌日記：多聆聽自己的身體！｜健康專訪

大學畢業、找一份理想穩定工作——原本是許多人再平凡不過的人生藍圖，對32歲林小姐（Lulu）而言也是如此。不過，一次尋常的辭職決定，卻意外敲響了她過去一直忽視的身體警號，將她推向了未知的抗癌戰場。面對治療，她沒有在人前高喊勵志口號，內心透徹道：「很多人說我很堅強、很勇敢，但我覺得這只是做回份內事。病來了，就要去解決。因為每個人有自己的課題的時候，都要自己去處理。」

離職前常規檢查 始知「頭皮粉刺」為黑色素瘤

從細到大，Lulu 頭皮右邊就存在一顆「痣」。由於長在耳朵及太陽穴附近的頭皮深處，又有髮絲覆蓋，這顆顏色偏淡、範圍較大的痣，過去一直被她當成普通胎記。直到 2024 年前後，這顆平坦的痣突然開始向上凸起，質地變硬。「一開始摸起來有點像粉刺，我還試過擠它，流了血以為擠掉了，後來卻又長出來。」Lulu 坦言當時對癌症缺乏認知，洗頭時雖會摸到，但也以為只是普通肉瘤。

直到 2024 年 10 月中旬，在上一間公司任職了七年的 Lulu 決定辭職。離職前最後兩週，她抱著「不要浪費公司醫療福利」心態，順手預約了皮膚科醫生，想把這顆影響洗頭的小肉瘤切除。

【同場加映】 5歲男童患兒童癌王 硬淨港媽剖白「預咗1年半打大佬」寄語家長勿輕視持續肚痛/流鼻血/發燒｜健康專訪

獨自消化噩耗：為甚麼會是我？

皮膚科醫生隨即為她進行了約半小時的小手術切除並縫合，同時將組織送往化驗。兩三天後的清晨，診所護士打來電話，希望她下午務必回診一趟。她獨自推開診所大門，皮膚科醫生凝重地說：「林小姐，這個消息不是一個好消息。」化驗結果證實為惡性黑色素瘤。醫生隨即幫她緊急轉介至中環的專科醫生。離預約還有兩個小時，Lulu 一個人走在熱鬧的人行道上，最後走進一家餐廳坐下。「那天我自己一個人坐在那裡吃東西，一路都在想：為甚麼會發生在我身上？」Lulu 回憶道。她沒有家族癌症病史，堅持運動，更是吃素多年的「海鮮素」奉行者，鮮少接觸煎炸油膩食物。醫生也感到詫異，黑色素瘤在亞洲人身上本就罕見，常見部位多為手腳或腳底，大多與長期曬傷有關；像她這樣生長在有頭髮覆蓋的頭皮位置，案例極少。

花費 30 萬私院切瘤 男友不離不棄包容脆弱

經進一步檢查，Lulu 的黑色素瘤已擴散至第一顆淋巴，公立醫院診斷為第三期。同時，胸腔的 PET Scan 也亮起刺眼的異常訊號，需要透過手術取出化驗。為了爭取治療時機，她選擇在私家醫院接受長達 6 至 7 個小時的大型手術。醫生切除了她頭皮上的腫瘤與周邊淋巴，並在她大腿與腹部交界處劃開傷口，取下一塊皮膚移植覆蓋至頭皮；同時，胸腔外科團隊也開刀取出了她胸腔內的淋巴，一連串手術花費近 30 萬港元。

漫長黑夜裡，男友成了她最堅實的後盾。在 Lulu 入院的三天兩夜裡，男友即使手部受傷，依然每天大清早開車守在病房外。「他很理性，他跟我說：『你不是沒得救，醫生說了有步驟，我們現在就一步一步去解決。』」在 Lulu 養病半年、對未來感到迷惘時，男友也從不給她「趕快振作」的壓力，默默包容所有脆弱。

患病期間，身邊親友的慰問，有時反倒成了無形的重量。被問到親友的安慰是否會帶來壓力？Lulu 坦言，病痛當前最大的壓力反而是術前奔波求醫、應對家人關心的過程。為了不讓情緒失控，她選擇直到今年年初病情穩定後，才陸續向身邊朋友坦白病情。「我覺得很多事情需要先自己一個人去消化。如果自己心情還沒平復就去告訴別人，我很怕見到對方喊，自己又想喊。」她補充，比起被旁人投以「好可憐」、「好慘」或「好勇敢」的眼光，她更希望自己能以平靜的心態娓娓道來，「有時候有啲病嚟了，你就要去應付，其實冇咁多空間諗自己情況有幾worse。」

【同場加映】 癌細胞擴散上腦 66歲退休工程師北上接受質子治療 命懸一線尋找生存機會：最想多謝太太對我嘅照顧！｜健康專訪

在 Threads 記錄抗癌日記 用經歷成為暖心樹洞

手術後，Lulu 轉至屯門及天水圍公立醫院開始了為期一年、12次的免疫治療。幸運的是她的身體適應良好，今年初逐步重回排球場上揮汗。在朋友鼓勵下，她開始在 Threads 記錄自己的抗癌日記：「不販賣正能量，只做同路人嘅真實樹洞。」

正是這份真實，撫慰了許多黑暗中的同路人。貼文發布後，不少年輕的癌友私訊她交流。Lulu 才驚覺，原來有這麼多年輕人獨自承受著患癌的恐懼，甚至不知道政府有提供傷殘津貼、心理輔導或兩元乘車優惠：「他們都覺得我很勇敢，分享了這件事。寫出來，就像把心裡壓著的那塊大石頭扔了下來。」

重新定義「最好的生活」呼籲年輕人多聆聽自己身體

經歷過患病洗禮，32歲的 Lulu 重新審視了自己的人生。曾經的她，渴望在事業上一路攀升，甚至規劃過創業開小吃店；而現在，她把腳步放慢了下來：「以前會想一直往上爬，現在覺得，能找到一份應付日常開支、自己又喜歡的工作就很好。人不用永遠那麼激進。」回看離職與發現患病的巧合，Lulu 笑道：「如果我當時沒有辭職，大概會一直拖下去，拖到腫瘤爛了、頭痛了才去理會。有時候真的覺得冥冥之中有安排。」

對於同樣在年輕時面臨疾病或人生巨變的同路人，想跟他們說甚麼？ 她淡淡地表示：「我覺得是聆聽自己的身體，不是叫你不要做身體檢查，也不是叫你無視身體檢查的結果，但是如果真的感覺到自己身體是，有些毛病是在發作的，就真的要去正視。」

文：Daniel

延伸閱讀：皮膚癌常見徵狀+高危因素