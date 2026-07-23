夏天咳嗽不停 新冠流感同步夾擊加上冷氣溫差 醫生警告：持續三周未癒需警惕

踏入夏季，無論在餐廳、辦公室、商場甚至醫院，總聽到身邊不斷有人咳嗽。重症科醫生黃軒指出，今年夏天的咳嗽並非單一原因，而是多種呼吸道病毒同時流行，加上環境因素，令「咳不停」成為不少人的共同困擾。

4類原因導致夏季咳嗽

夏季咳嗽｜1. 新冠病毒仍然活躍

近期新冠確診個案持續增加，部分患者以喉嚨痛、咳嗽、發燒為主要症狀，亦有患者僅出現持續乾咳。廣東省疾病預防控制局在7月中公布2026年6月全省法定傳染病疫情概況，數據顯示，新冠感染報告發病達26,117宗、死亡0宗。

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夏季咳嗽｜2. 甲型流感夏季未散

在人潮密集、旅遊頻繁的季節，甲型流感仍然存在傳播風險。衞生署表示，香港已踏入流感季節，目前主要流行的是甲型H3流感，佔59%；其次為甲型H1流感，佔23%；以及佔18%的乙型流感。

夏季咳嗽｜3. 其他呼吸道病毒活躍

鼻病毒、腺病毒、副流感病毒、人類間質肺炎病毒（hMPV）等其他呼吸道病毒，同樣是近期門診常見的咳嗽成因。

夏季咳嗽｜4. 環境因素加劇

夏天室內外溫差大、冷氣使用頻繁、空氣污染、過敏原增加，以及病毒感染後遺留的咳嗽（Post-viral cough），都可能令咳嗽持續數週。

3周未癒須注意

黃軒醫生提醒，若咳嗽超過3周，同時伴隨高燒、呼吸困難、胸痛、咳血或血氧下降，便不應只當作普通感冒，應盡快求醫檢查。

資料來源：黃軒醫生

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