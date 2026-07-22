48歲港媽晨間手指僵硬懶理數月 確診類風濕關節炎 專家教6招促進身體修復

發炎是人體免疫系統「護身」的重要機制。輕微關節不適，不少人選擇「拖吓先」，但若持續數月未癒，可能並非單純勞損，而是身體警號。香港都會大學護理及健康學院高級講師朱賢文博士指出，慢性炎症若處理不當，可演變為免疫系統疾病，呼籲大眾勿輕視。

晨僵數月未改善 終確診類風濕關節炎

48歲的陳太任職物流公司行政助理，平日長時間使用電腦，下班後要照顧兩名子女和年邁母親，一直自覺身體狀況良好。陳太約兩年前開始，早上起床時中指與食指關節感到僵硬，起初約十多分鐘後便紓緩，她以為是打字過度所致，亦只當作肌肉疲勞，未有特別理會。

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惟數月後陳太的情況惡化，晨僵時間延長至超過半小時，且多個關節出現腫脹和疼痛。經多次求醫及服用止痛藥未見好轉，醫生懷疑涉及免疫系統問題，轉介風濕病科後確診為類風濕關節炎，從症狀出現到確診長達9個月。

發炎是保護機制 長期未癒變慢性

朱博士解釋，發炎是人體免疫系統對抗細菌、病毒或外傷的的重要保護機制，能清除有害物質及修復受損組織。但若急性發炎未妥善處理，隨時間推移可能演變為慢性炎症，甚至引發免疫系統失調，類風濕關節炎正是其中一種自體免疫疾病。

6大原則促進身體修復

針對慢性炎症，以下6項建議有助控制病情及促進康復：

針對慢性炎症6項建議

1. 攝取充足營養

蛋白質、脂肪及維他命C、D、鋅、鎂等微量營養素，有助傷口癒合及免疫調節。日常建議多吃雞蛋、肝臟、三文魚、深綠色蔬菜及鮮色水果；減少加工、油炸及高糖食物，以免加劇發炎。

2. 促進血液循環

適量溫和活動如輕柔伸展、溫和按摩，能將氧氣及營養送達受傷部位及改善循環，且不會對受傷組織造成額外負擔；同時帶走代謝廢物，有助組織修復。

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3. 確保充足睡眠

深層睡眠時，身體分泌生長激素及褪黑激素等修復物質。若睡眠不足，修復能力下降，康復時間亦會延長。許多運動員在高強度訓練後，翌日亦會出現肌肉及關節腫脹，同為炎症，情況與晨僵相近。

4. 減少發炎刺激

康復期間應避免吸煙、飲酒、進食過量油炸或高糖食物，同時避免過度運動、暴飲暴食及長期處於高壓環境，以免增加發炎負擔。

5. 謹慎選擇止痛藥

非類固醇消炎藥（NSAIDs）雖能紓緩疼痛，但可能干擾正常發炎反應及組織修復，長期使用或影響康復進程、需經醫生評估，並配合預防腸胃潰瘍藥物服用。

6. 避免反覆受傷

部分患者服藥後痛楚減輕，急於恢復活動，導致患處未完全癒合便再度受損，演變為慢性發炎。受傷部位在復原期間必須得到足夠休息；並按需要使用護具、繃帶或其他承托裝置作保護。康復訓練應循序漸進，並在斷藥後再評估恢復程度，確保真正痊癒。完全康復後，亦應盡量避開引致受傷發炎的誘因。

關節健康 從生活細節開始

身體修復需時，均衡營養、良好循環、充足睡眠、減少刺激、謹慎用藥及避免再次受傷，是維持關節健康與促進復原的重要基石。若出現持續晨僵、多關節腫痛等症狀，應及早求醫，避免延誤治療。

撰文：香港都會大學護理及健康學院高級講師 朱賢文博士

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