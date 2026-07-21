IU健康亮紅燈！耳疾惡化宣布暫停活動 盤點耳咽管開放症成因與治療 患者會聽到呼吸心跳回音？

韓國人氣女歌手IU（李知恩）日前宣布，因「耳咽管開放症」症狀惡化，原定於今年9月舉行的演唱會及新專輯宣傳活動將暫停及延期。她在粉絲論壇上發布長文，透露此病已困擾她多年，最近狀況反覆，甚至影響唱歌時的音準與狀態。IU更內疚地表示：「因為我的耳朵狀況，可能毀了大家原本應該幸福的2026下半年，真的非常抱歉。」

IU演唱會延期、自曝耳咽管開放症惡化

IU在文中提到：「耳朵的狀況時好時壞，非常反覆無常，最近幾天症狀不分晝夜持續出現，唱歌時難以找到最佳狀態。」她坦言，雖然日常生活未受太大影響，但作為歌手，演唱會活動範圍大、容易流汗，專家評估後認為現階段舉辦演唱會確實過於勉強。她向粉絲致歉：「我知道Uaena們一直在期盼九月，但連我自己都覺得，以目前的狀態來說，九月演唱會可能真的負荷不了。

【同場加映】耳咽管開放症｜韓國歌手IU驚爆患耳疾 嚴重者可聽到呼吸心跳聲

IU承諾會積極治療，並盡全力提升身體狀態，目標是在2027年與粉絲再次相見。她強調，新專輯的製作與內容不會消失，只是延後數月。她寫道：「請大家再稍等一會兒，我會快點好起來，展現幸福唱歌的模樣給大家看。」

耳咽管開放症是什麼？

耳咽管是一條連接鼻咽與中耳腔的通道，主要功能是平衡中耳壓力與排出積液。當耳咽管無法正常關閉時，便會形成「耳咽管開放症」，令鼻咽與中耳之間形成空腔，導致患者聽到自己的呼吸聲、心跳聲，甚至說話時出現回音，嚴重影響聽力與歌唱表現。

IU發布長文：

大家好，UAENA（유애나）們，好久不見，你們過得好嗎？這真的是久違的問候了。雖然在6月的幕後花絮中，曾透過語音訊息跟大家聊過一些事情，但這段時間我忙著準備專輯、排練演唱會、拍攝廣告，也很認真運動，轉眼間生日已經過了快兩個月，時間真的過得好快。最近拍了一組風格獨特（而且我非常滿意！）的專輯封面照，這次的專輯與許多新工作夥伴合作，感覺自己也發現了新的面貌，正全力以赴進行專輯的收尾工作。 最近遇到了一件讓我苦惱的事情，所以我一拖再拖，每天總是往後延。但現在好像到了該說出來的時機了，於是我鼓起勇氣寫下這篇文章。其實不想讓Uaena們擔心，但很抱歉還是要告知大家這樣的消息。原定今年9月在高陽體育場舉行的演唱會，最終決定難以如期舉辦。 事實上，困擾我多年的「耳咽管開放症」症狀最近惡化了。雖然我一直有在注意和管理，但似乎也受到天氣的影響，回顧過去幾年，我可能是太專注於工作，沒有好好照顧自己的身體狀況。耳朵的狀況時好時壞，非常反覆無常，最近幾天症狀不分晝夜持續出現，唱歌時難以找到最佳狀態。雖然日常生活未受太大影響，但作為歌手，演唱會活動範圍大、容易流汗，專家評估後認為現階段舉辦演唱會確實過於勉強。但我會盡全力不讓等待的時間變得太長，會盡快以新專輯和演唱會與大家見面。我會積極治療，採取所有可行的措施，全力以赴在下半年提升身體狀態，至少確保2027年的開端能與大家在一起。我一定會拼命努力的。 其實原本計劃以今年高陽演唱會為起點，時隔多年舉行全國巡演，原本打算在高陽與Uaena們熱情相見。現在因為我的耳朵狀況，可能毀了大家原本應該幸福的2026下半年，真的非常抱歉。 因為我的第六張正規專輯的主要宣傳活動也是以演唱會和巡演為主，與巡演密不可分，因此專輯的發行時間也只好無奈延期。隔了這麼久回來卻帶來這麼多遺憾的消息，我知道Uaena們一定很難過，真的很對不起，這份歉意不是一句抱歉就能表達的。 我現在患有的疾病，並不是那種會非常疼痛或影響日常生活的重症。只是因為身為歌手，在需要以最佳狀態為觀眾帶來幸福演出的情況下，我判斷目前不太適合。所以請大家不要過度擔心「IU是不是病得很嚴重？」，因為是久違的正式回歸，我和公司都準備了很多，現在卻要延期，真的非常遺憾，對所有人也感到無盡的抱歉。 新專輯真的很棒，無論是題材、合作團隊、故事，還是正規專輯規模的各種活動和演出，這些都不會消失，只是延後幾個月而已。延期的這段時間，我們會把能準備更好的部分準備好，一定會以更棒的作品和讓Uaena們滿意的活動回歸，請大家不要太難過。請大家再稍等一會兒，我會快點好起來，展現幸福唱歌的模樣給大家看。七月會再來跟大家聊聊各種事情，下次來的時候會是開朗的樣子。

耳咽管開放症｜回音、耳悶、聽不清自己聲音

榮民總醫院資料顯示，耳咽管開放症常見症狀包括：

聽覺回音：患者會聽到自己說話、呼吸甚至心跳的回音。

耳悶不適：感覺耳朵像被塞住，但低頭或躺下時會暫時緩解。

自聲過強：無法準確判斷自己唱歌或說話的音量與音準。

過去日本歌手中島美嘉、國際天后席琳狄翁亦曾因患上此病而暫停歌唱事業，可見此病對歌手影響巨大。

耳咽管開放症｜病因與高危族群

耳咽管開放症的成因複雜，主要包括：

體重過輕或近期明顯瘦身：耳咽管周圍的脂肪組織萎縮，導致管口關閉不全。 神經肌肉疾病：如多發性硬化症、小兒麻痺等。 胃酸倒流：損害耳咽管黏膜，影響其正常開合功能。 頭頸部放射治療後遺症：黏膜纖維硬化，管口難以關閉。 長期精神緊張或咬牙切齒：導致顳顎肌肉緊繃，拉開耳咽管。

IU的身型向來纖瘦，加上近年工作繁忙、運動量增加，因此亦可能加劇了病情。

耳咽管開放症｜診斷與治療方法

耳鼻喉科醫生會透過聽力測試、內視鏡及影像檢查來確診。治療方式分為傳統與新式兩類：

傳統治療：

低頭姿勢緩解：暫時減輕症狀，但直立後復發。

鼻內藥物或耳膜通氣管：但可能引起感染或疼痛，並非人人適用。

新式微創治療：

經鼻耳咽管注射填充術：以玻尿酸或自體脂肪注射，填補管口周邊組織，改善閉合功能。玻尿酸效果約維持3至6個月，自體脂肪則可達一年以上。

顳顎肌群物理治療：針對肌肉緊繃進行訓練，需配合長期自我調整。

資料來源：dlwlrma@IG、榮民總醫院

延伸閱讀：菜心西蘭花蒸來吃最有益？保留近100%維他命C 營養師教焯菜5貼士減少營養流失

---