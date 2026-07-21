謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單

影帝「四哥」謝賢昨日（20日）離世，享年89歲。兒女謝霆鋒及謝婷婷證實悲痛消息。據了解，謝賢因肺炎於7月16日離世，家人遵從其低調處理身後事的遺願，以「院出」形式辦喪，遺體不經殯儀館設靈，直接於醫院完成簡單儀式後火化。昔日巨星黃霑、倪匡亦曾以「院出」形式低調處理身後事，到底院出服務是甚麼？香港哪些醫院有相關服務？

謝賢離世｜晚年健康欠佳 霆鋒聘4名看護照顧

謝賢自2022年憑電影《殺出個黃昏》奪得香港電影金像獎最佳男主角後，便未有再推出影視作品。他晚年健康大不如前，出入需依賴輪椅代步及枴杖輔助。據悉，他晚年居住於兒子謝霆鋒安排的海景豪宅，謝霆鋒更聘請4名具醫護背景的專業看護，以24小時三班制全天候照料其起居飲食及復健。

謝賢一生縱橫影壇數十載，相識滿天下，最終選擇以簡約的方式告別，由家人在數日內完成所有儀式，讓這位一代影帝得以安寧離去。

謝賢離世｜院出服務是甚麼？低調的喪葬選擇

「院出」是指遺體不經殯儀館設靈，直接在醫院殮房或告別室完成簡單儀式後出殯，再送往火葬場或墳場進行火葬或土葬。近年不少市民選擇此方式，以達喪儀從簡之效。大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。

（圖：東區尤德夫人那打素醫院）

使用醫院告別室注意事項

可作簡單佈置，如擺放鮮花、照片和輓聯

可進行約30分鐘簡短告別儀式（需先與醫院確認時間）

不可燃點香燭冥鏹，只能使用室外化寶設施

少數醫院不設化寶設施

謝賢離世｜本港提供院出服務醫院名單

港島：

東區尤德夫人那打素醫院 2595 6224

律敦治及鄧肇堅醫院 2291 1030

葛量洪醫院 2518 2202

瑪麗醫院 2255 3678

東華三院馮堯敬醫院 2855 6111

東華醫院 2589 8297

九龍

香港佛教醫院 2339 6127

伊利沙伯醫院 3506 8434

廣華醫院 3517 6194

聖母醫院 2354 2209

香港兒童醫院 3513 6258

九龍醫院 3129 6038

將軍澳醫院 2208 0348

基督教聯合醫院 3949 3572

明愛醫院 3408 6345

仁濟醫院 2417 8146

北大嶼山醫院 3467 7187

瑪嘉烈醫院 2990 3260

新界

雅麗氏何妙齡那打素醫院 2689 2640

北區醫院 2683 7112

威爾斯親王醫院 3505 2342

沙田醫院 3919 7509

博愛醫院 2486 8920

屯門醫院 3767 7679

天水圍醫院 3513 5077

願四哥一路好走，其經典作品將長留影迷心中。

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