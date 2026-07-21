謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單
更新時間：11:36 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:36 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:36 2026-07-21 HKT
影帝「四哥」謝賢昨日（20日）離世，享年89歲。兒女謝霆鋒及謝婷婷證實悲痛消息。據了解，謝賢因肺炎於7月16日離世，家人遵從其低調處理身後事的遺願，以「院出」形式辦喪，遺體不經殯儀館設靈，直接於醫院完成簡單儀式後火化。昔日巨星黃霑、倪匡亦曾以「院出」形式低調處理身後事，到底院出服務是甚麼？香港哪些醫院有相關服務？
謝賢離世｜晚年健康欠佳 霆鋒聘4名看護照顧
謝賢自2022年憑電影《殺出個黃昏》奪得香港電影金像獎最佳男主角後，便未有再推出影視作品。他晚年健康大不如前，出入需依賴輪椅代步及枴杖輔助。據悉，他晚年居住於兒子謝霆鋒安排的海景豪宅，謝霆鋒更聘請4名具醫護背景的專業看護，以24小時三班制全天候照料其起居飲食及復健。
謝賢一生縱橫影壇數十載，相識滿天下，最終選擇以簡約的方式告別，由家人在數日內完成所有儀式，讓這位一代影帝得以安寧離去。
謝賢離世｜院出服務是甚麼？低調的喪葬選擇
「院出」是指遺體不經殯儀館設靈，直接在醫院殮房或告別室完成簡單儀式後出殯，再送往火葬場或墳場進行火葬或土葬。近年不少市民選擇此方式，以達喪儀從簡之效。大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。
使用醫院告別室注意事項
- 可作簡單佈置，如擺放鮮花、照片和輓聯
- 可進行約30分鐘簡短告別儀式（需先與醫院確認時間）
- 不可燃點香燭冥鏹，只能使用室外化寶設施
- 少數醫院不設化寶設施
謝賢離世｜本港提供院出服務醫院名單
港島：
- 東區尤德夫人那打素醫院 2595 6224
- 律敦治及鄧肇堅醫院 2291 1030
- 葛量洪醫院 2518 2202
- 瑪麗醫院 2255 3678
- 東華三院馮堯敬醫院 2855 6111
- 東華醫院 2589 8297
九龍
- 香港佛教醫院 2339 6127
- 伊利沙伯醫院 3506 8434
- 廣華醫院 3517 6194
- 聖母醫院 2354 2209
- 香港兒童醫院 3513 6258
- 九龍醫院 3129 6038
- 將軍澳醫院 2208 0348
- 基督教聯合醫院 3949 3572
- 明愛醫院 3408 6345
- 仁濟醫院 2417 8146
- 北大嶼山醫院 3467 7187
- 瑪嘉烈醫院 2990 3260
新界
- 雅麗氏何妙齡那打素醫院 2689 2640
- 北區醫院 2683 7112
- 威爾斯親王醫院 3505 2342
- 沙田醫院 3919 7509
- 博愛醫院 2486 8920
- 屯門醫院 3767 7679
- 天水圍醫院 3513 5077
願四哥一路好走，其經典作品將長留影迷心中。
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