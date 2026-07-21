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謝賢離世｜家人低調「院出」火化 生前遺願從簡不設靈｜附本港院出服務醫院名單

醫生教室
更新時間：11:36 2026-07-21 HKT
發佈時間：11:36 2026-07-21 HKT

影帝「四哥」謝賢昨日（20日）離世，享年89歲。兒女謝霆鋒及謝婷婷證實悲痛消息。據了解，謝賢因肺炎於7月16日離世，家人遵從其低調處理身後事的遺願，以「院出」形式辦喪，遺體不經殯儀館設靈，直接於醫院完成簡單儀式後火化。昔日巨星黃霑、倪匡亦曾以「院出」形式低調處理身後事，到底院出服務是甚麼？香港哪些醫院有相關服務？

謝賢離世｜晚年健康欠佳 霆鋒聘4名看護照顧

謝賢自2022年憑電影《殺出個黃昏》奪得香港電影金像獎最佳男主角後，便未有再推出影視作品。他晚年健康大不如前，出入需依賴輪椅代步及枴杖輔助。據悉，他晚年居住於兒子謝霆鋒安排的海景豪宅，謝霆鋒更聘請4名具醫護背景的專業看護，以24小時三班制全天候照料其起居飲食及復健。

 

謝賢一生縱橫影壇數十載，相識滿天下，最終選擇以簡約的方式告別，由家人在數日內完成所有儀式，讓這位一代影帝得以安寧離去。

謝賢離世｜院出服務是甚麼？低調的喪葬選擇

「院出」是指遺體不經殯儀館設靈，直接在醫院殮房或告別室完成簡單儀式後出殯，再送往火葬場或墳場進行火葬或土葬。近年不少市民選擇此方式，以達喪儀從簡之效。大部份醫院均有提供「院出」服務，但一般只適用於在該醫院離世的病人。

（圖：東區尤德夫人那打素醫院）
（圖：東區尤德夫人那打素醫院）

 

使用醫院告別室注意事項

  • 可作簡單佈置，如擺放鮮花、照片和輓聯
  • 可進行約30分鐘簡短告別儀式（需先與醫院確認時間）
  • 不可燃點香燭冥鏹，只能使用室外化寶設施
  • 少數醫院不設化寶設施

謝賢離世｜本港提供院出服務醫院名單

港島：

  • 東區尤德夫人那打素醫院  2595 6224
  • 律敦治及鄧肇堅醫院   2291 1030
  • 葛量洪醫院    2518 2202
  • 瑪麗醫院    2255 3678
  • 東華三院馮堯敬醫院    2855 6111
  • 東華醫院    2589 8297

九龍

  • 香港佛教醫院    2339 6127
  • 伊利沙伯醫院    3506 8434
  • 廣華醫院    3517 6194
  • 聖母醫院    2354 2209
  • 香港兒童醫院    3513 6258
  • 九龍醫院    3129 6038
  • 將軍澳醫院    2208 0348
  • 基督教聯合醫院    3949 3572
  • 明愛醫院    3408 6345
  • 仁濟醫院    2417 8146
  • 北大嶼山醫院    3467 7187
  • 瑪嘉烈醫院    2990 3260

新界

  • 雅麗氏何妙齡那打素醫院    2689 2640
  • 北區醫院    2683 7112
  • 威爾斯親王醫院    3505 2342
  • 沙田醫院    3919 7509
  • 博愛醫院    2486 8920
  • 屯門醫院    3767 7679
  • 天水圍醫院    3513 5077

願四哥一路好走，其經典作品將長留影迷心中。

延伸閱讀：謝賢離世丨89歲四哥生前狀況曝光 屢傳健康亮紅燈 醫生教留意「面部9大變化」提早預防中風危機

 

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