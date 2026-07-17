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尿道生滿「椰菜花」未必關性生活事？揭元兇是免疫力崩潰 糖尿病/化療/捱夜易中伏？

醫生教室
更新時間：21:00 2026-07-17 HKT
發佈時間：21:00 2026-07-17 HKT

俗稱「椰菜花」的尖銳濕疣一般只生長在生殖器外部皮膚或淺層黏膜，但如果「椰菜花」蔓延至尿道，原來可能未必關性生活事！《新英格蘭醫學期刊》近日公布案例，有42歲男子尿道內長滿椰菜花，而「元兇」竟是患者免疫力崩潰，連糖尿病患、化療人士、長期捱夜者也有機會「中伏」！

42歲男子尿道生滿「椰菜花」未必關性生活事？

泌尿科醫生呂謹亨在個人專頁引述《新英格蘭醫學期刊》特殊案例指出，尿道內長滿菜花，往往反映患者正處於免疫力低下的狀態。

尖銳濕疣由人類乳突病毒（HPV）引起。在免疫力正常的人身上，免疫系統通常能在1至2年內自行清除大部分HPV感染。然而，當免疫力下降時，HPV無法被清除，反而會引發對治療反應差的濕疣。

呂醫生強調，持續感染高風險型HPV會增加子宮頸癌、陰莖癌或肛門癌的風險，HPV不一定經由性行為傳播，環境中亦可能接觸到病毒，建議大眾按時接種疫苗預防。

元兇是免疫力崩潰 糖尿病/化療/捱夜易中伏？

呂醫生分析，以下3大「元兇」會削弱免疫力，引發HPV病毒及「椰菜花」，糖尿病患、化療人士、長期捱夜者也高危：

1. 疾病與代謝因素

  • HIV／愛滋病：病毒直接攻擊免疫指揮細胞，導致免疫系統癱瘓。
  • 糖尿病控制不良：長期高血糖削弱白血球功能，令身體易受感染。

2. 醫療與藥物影響

  • 器官移植：需終身服用免疫抑制劑。
  • 癌症化療或放療：殺死快速分裂的造血細胞，削弱免疫力。
  • 長期使用類固醇或生物製劑：常見於自體免疫疾病患者，壓制免疫系統同時削弱抗病能力。

3. 生理狀態與生活習慣

  • 極度高壓與慢性疲勞：長期熬夜令壓力荷爾蒙飆升，壓抑免疫反應。
  • 懷孕：免疫系統自然調弱，避免排斥胎兒。
  • 高齡：免疫反應速度與抗體製造能力自然退化。

免疫力低下時、5種性傳染病易入侵

呂醫生提醒，臨床上不少長者年輕時抵抗力良好，但年長後因免疫力下降，潛伏多年的病毒如HPV或梅毒竟重新活躍。

  1. HPV（如尖銳濕疣）：形成頑固濕疣，增加子宮頸癌、陰莖癌或肛門癌風險。
  2. 單純皰疹病毒（HSV）：頻繁爆發，潰瘍更深、疼痛更劇。
  3. 梅毒：病程加速，可能數月內發展至神經性梅毒，或入侵大腦與脊髓，導致失明或失智。
  4. 念珠菌感染：劇烈搔癢、反覆發作，尤其在免疫力崩潰或長期使用抗生素後，念珠菌會異常增生。
  5. 乙型 / 丙型肝炎病毒：潛伏在肝臟的病毒可能會被重新激活，導致病毒量暴增。

資料來源：泌尿科醫生呂謹亨

延伸閱讀：播毒渣男引發HPV關注！專家拆解5大迷思 港男每年300宗口咽癌相關 染病易反覆復發

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